Neuer Zweck für altes Jetzendorfer Rathaus

Ideenwerkstatt soll zum Nutzungskonzept in Jetzendorf führen

Jetzendorf – In wenigen Tagen wird die Jetzendorfer Gemeindeverwaltung in das neue Verwaltungsgebäude, das nur wenige Meter neben dem alten Rathaus gebaut wurde, umziehen. Die Frage, was mit dem alten Rathaus dann passieren soll, wurde schon vor langer Zeit diskutiert – ohne Ergebnis. Daraufhin gründete der Gemeinderat im vergangenen Jahr den Arbeitskreis „Altes Rathaus“.

Die Idee, dieses geschichtsträchtige Gebäude künftig als „Bürgerwerkstatt“ zu nutzen, kam aus dem Lager von Bündnis 90/Die Grünen. Früher war auch schon mal die Rede davon, dort einen Kindergarten unterzubringen, doch diese Pläne ließen die Kommunalpolitiker schnell wieder fallen, als bekannt wurde, dass ein Umbau zu viele Probleme und Kosten bereiten würde und die Zeit für eine neue Kinderbetreuungseinrichtung drängt.

Der Arbeitskreis, dem der Sozialausschuss der Gemeinde mit Bürgermeister Manfred Betzin, dessen Stellvertreter Leonhard Sedlmeier, Teile des Gemeinderats und engagierte Bürger von Bündnis 90/Die Grünen angehören, traf sich vor kurzem in der Schulturnhalle, um erneut zu beraten, wie es mit dem alten Rathaus weitergehen soll. Dabei kamen die Mitglieder zu dem Schluss, dass es Sinn macht, das Projekt von „Bürgerwerkstatt“ in „Ideenwerkstatt“ umzubenennen.

„Es soll schließlich nicht der Eindruck entstehen, dass hier die Bürger zum Arbeiten kommen müssen“, sagte Betzin. Er schlug vor, im Rahmen der Einweihung des neuen Rathauses auch das alte Rathaus zu öffnen und den Bürgern die Räumlichkeiten zu zeigen, die später eine neue Nutzung bekommen sollen. So könne sich zeigen, inwieweit die Vereine in der Gemeinde Bedarf an den alten Räumlichkeiten haben könnten. „Am lebenden Objekt kann man leichter zu guten Ideen kommen“, sagte der Bürgermeister vor dem Gemeinderat.

Im zweiten Schritt will sich der Arbeitskreis wieder im Herbst treffen. Man geht davon aus, dass bis dahin schon Nutzerwünsche vorliegen. Möglicherweise könnte der Kinderpark, der bisher im alten Postgebäude beheimatet war, das vor kurzem abgerissen wurde, im alten Rathauses einziehen. „Wir können aber auch kein Wunschkonzert erfüllen“, so Betzin.

ost