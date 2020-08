Neues Rathaus im Kosten- und Zeitplan

Der Bau des neuen Rathauses in Jetzendorf liegt voll im Kosten- und Zeitplan.

Jetzendorf – Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause hat Bürgermeister Manfred Betzin (CSU) dem Rathausparlament einen Sachstandsbericht zum Baufortschritt am neuen Verwaltungsgebäude der Gemeinde Jetzendorf gegeben. Wie Betzin betonte, sei man hier noch gut im Kosten- und Zeitplan.

Von Vorteil habe sich erwiesen, dass das neue Rathaus vom Kommunalunternehmen Jetzendorf gebaut werde. Auf diese Weise habe man viel mehr Möglichkeiten auf die Preisgestaltung einzuwirken. In verschiedenen Kostengruppen sei es gelungen, durch geschicktes Verhandeln kostenmäßig nachzusteuern. Bestes Beispiel: Im Bereich Elektro lag man bei 400 000 Euro, sei nun aber mit gewünschten Abstrichen bei 270 000 Euro angekommen. Wichtig für die Gemeinde sei gewesen, dass es durch die Schaffung des Kommunalunternehmens keine Vergabezwänge gegeben hat. Lob zollte der Bürgermeister dem beauftragten Architekturbüro Grünwald aus Aichach, das sich sehr engagiere, dass ein schöner Zweckbau entsteht und die Kosten nicht ausufern. „Die ursprüngliche Kostenprognose für den Neubau lag bei 1,4 Millionen Euro, und momentan sind wir bei 1,205 Millionen für die Baukonstruktion.“ Bald gehe es mit der Fassadengestaltung los, und auch die Eindeckung des Biberschwanz-Daches erfolge in wenigen Tagen. Laut Plan erhält das Rathaus zurückgesetzte Fenster, welche optisch die große Fassade unterbrechen. Bei den Fenstern hat sich die Gemeinde für eine Kunststoff/Aluminiumlösung entschieden. Das Gemeindewappen auf dem Treppenhaus der Ostseite zeige dem Betrachter, dass es sich bei dem Bau um das neue Rathaus handele, das ja nur wenige Meter vom bisherigen Rathaus entfernt schon recht dominant dastehe, so Betzin.

Was mit dem alten Rathaus geschieht und wie es längerfristig mit der Nutzung der alten Post aussieht, wollten mehrere Ratsmitglieder wissen. Zunächst hieß es nämlich immer, dass die Vereine das alte Rathaus nutzen könnten. Der Bürgermeister schließt nun aber auch nicht aus, dass es als Übergangslösung für den Kindergarten dienen könnte. Eine Entscheidung müsse nach der Sommerpause fallen.

Was sowohl dem Bürgermeister als auch den Gemeinderäten nicht gefällt, sind die hohen Kosten zum Einhalten der Brandschutzvorschriften. Dafür müsse man 60 000 bis 80 000 Euro hinblättern.

Was die Büroausstattung für das neue Rathaus angeht, haben schon erste Gespräche mit Anbietern stattgefunden. Im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens geht man davon aus, dass sich die Kosten für das neue Rathaus inklusive Büroausstattung bei 2,5 Millionen Euro einpendeln werden. Im Vergleich zu manch einfachem Feuerwehrhausbau in Nachbargemeinden ist das für so ein stattliches Verwaltungsgebäude nicht viel.

Was den Baufortschritt angeht, soll im November das Gerüst wegkommen. Mit der endgültigen Fertigstellung des Rathauses rechnet der Bürgermeister im Mai 2021. „In 15 Monaten sowas hinzustellen ist doch nicht schlecht“, freute sich Betzin.

Bedenken haben manche Ratsmitglied, weil die nur wenige Meter vom neuen Rathaus entfernte alte Post abgerissen wird, wie Gemeinderat Stefan Gottschalk (Wählergruppe Lampertshausen) auf Anfrage vom Bürgermeister erfahren durfte. André Klimsch von den Grünen kann sich mit diesem Abriss-Gedanken noch nicht recht anfreunden. „Aber wir müssen hier Freiräume schaffen“, argumentierte der Bürgermeister. Gottschalk hielt entgegen, dass bei einem Abriss der alten Post auch die Abrisskosten in der Gesamtfinanzierung des Rathaus-Projektes einfließen müssen. Vom Grundkonzept der Rathausplanung her ist der Abriss der alten Post vorgesehen.

Bescheiden nimmt sich der Wunsch der neuen Grünen-Gemeinderätin Birgit Brajdic aus: Sie wollte die Anregung eines Försters für eine Nisthilfe von Störchen auf dem Dach des neuen Rathauses weitergeben. Sie selbst würde sich freuen, wenn die Gemeinde offen für diese Idee wäre. „Es ist nur die Frage, ob der Storch kommt“, bezweifelt Betzin. Laut Brajdic befinde sich Jetzendorf durch die Ilm aber in einem absoluten Storchengebiet.

Josef Ostermair