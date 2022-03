Offener Raum und Jugendtreff im Fokus

Weil es in Jetzendorf keinen anderen Treff für die Jugend gibt! Sandra Gamperl, SPD Bietet enormes Potenzial: das alte Jetzendorfer Rathaus. © ost

Bürgerbeteiligung in Jetzendorf: Wie soll das alte Rathaus genutzt werden?

Jetzendorf – Die Gemeinde Jetzendorf hat am 23. Oktober vergangenen Jahres beim „Tag der offenen Tür“ im neuen Rathaus den Bürgern Gelegenheit gegeben, sich zu einer Frage zu äußern: Wie soll das alte Rathaus künftig genutzt werden? Zwei Nutzungen stehen so gut wie fest: ein offener Raum vor allem für Vereine und Organisationen und ein Treff für Jugendliche.

Insgesamt erhielt die Gemeindeverwaltung rund 50 Rückmeldungen. Organisiert hatte die Bürgerbefragung ein siebenköpfiger Arbeitskreis, der das Ergebnis jetzt bei der Gemeinderatssitzung im neuen Rathaus präsentierte.

Dass das Thema durchaus Interesse in der Bürgerschaft erzeugte, zeigte eine ungewöhnlich große Zuhörerschaft in dieser Sitzung. Knapp 20 Interessierte verfolgten die Sitzung. Bürgermeister Manfred Betzin (parteilos) begrüßte es, dass das Interesse am alten Rathaus so groß ist. Er machte kein Geheimnis daraus, dass bei den meisten Jetzendorfern und vor allem bei den Vereinen und Organisationen ein offener Raum auf der Wunschliste ganz oben steht. Den Ergebnissen der Befragung war zudem zu entnehmen, dass auch der Wunsch nach einem Jugendraum groß ist. Auf der Präferenzenliste folgen Bücherecke, Volkshochschule, Platz für kleine Sportgruppen sowie Kreativwerkstatt/Handarbeitscafé. Wie Betzin erklärte, hätten sich die Jetzendorfer Trachtler für die Jugend und Kinder schon einen Übungsraum im alten Rathaus auserkoren. Weil durch die Schulhaussanierung nun auch die Schulturnhalle länger nicht genutzt werden kann, finden bereits das Senioren-Turnen und der Step-Aerobic-Kurs in diesem geschichtsträchtigen einstigen Verwaltungsgebäude statt. Wichtig ist dem Gemeindechef, dass auch der Kinderpark, der bis zum Abriss in der alten Post untergebracht war, nun im alten Rathaus eine neue Bleibe bekommt.

Weniger wichtig erschien den Gemeinderäten Nennungen aus der Umfrage wie Ausstellungsraum, Vereinsbüro oder Ferienwohnung. Betzin stellte klar, dass der Wunsch nach einem Repair-Café wohl nicht erfüllt werden könne, „weil dazu eben der Platz fehlt“.

Für einen Jugendraum im alten Rathaus sprachen sich dagegen sowohl der Bürgermeister als auch mehrere Ratsmitglieder aus. „Weil es in Jetzendorf keinen anderen Treff für die Jugend gibt“, argumentierte SPD-Gemeinderätin Sandra Gamperl – mit dem Hinweis, sich hier des Zweckverbandes für Kinder-und Jugendarbeit zu bedienen, dem Jetzendorf seit vergangenem Jahr angehört. Auch die jüngste Gemeinderätin, Emily Rumpf (Bündnis 90/Die Grünen), sprach sich dafür aus, die pädagogischen Mitarbeiter in diesem Zweckverband in Anspruch zu nehmen. Sie wurde jedoch vom Bürgermeister leicht ausgebremst, indem der auf die nicht unerheblichen Kosten so einer Jugendbetreuung hingewiesen hatte. „Aber dass wir einen Raum für die Jugend brauchen, ist auch klar“, so Betzin.

Stefan Gottschalk von der Wählergruppe Lampertshausen begrüßte es ebenfalls, einen Raum für die Jugend zur Verfügung zu stellen. „Eine eigene Eingangstüre wäre da ideal“. Ob sich das baulich machen lässt, soll geprüft werden. Gabi Schmidbauer aus dem Arbeitskreis gab zu verstehen, dass es durchaus handwerklich begabte Leute aus der Gemeinde geben würde, die bereit wären, hier anzupacken.

In der Bürgerbefragung kamen auch Vorschläge für Vermietungen von Räumen an Privatpersonen. Doch hier befürchtet Bürgermeister Betzin Probleme wegen der Umsatzsteuerverpflichtung.

Über die vorgesehene Bücherecke im alten Rathaus sowie über weitere Details soll später entschieden werden. Dass ein offener Raum mit Mehrfachnutzung angeboten wird, ist dagegen so gut wie sicher. Auf Vorschlag Betzins soll ein Buchungstool die Gemeinde bei der Nutzung des alten Rathauses weiterbringen. Der Zweckverband Kinder- und Jugendarbeit ins Boot soll kontaktiert werden. (Artikel über die Bürgerbefragung zur Gestaltung des neuen Dorfplatzes folgt).