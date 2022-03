Planung nach Wunschliste: Gestaltungsideen für Jetzendorfs neuen Dorfplatz

Bis vor die Haustüren von altem und neuen Rathaus reicht der künftige Dorfplatz, der bald Gestalt annehmen wird. © ost

Die Gestaltungsideen für Jetzendorfs neuen Dorfplatz war großes Thema im Gemeinderat.

Jetzendorf – Die Gemeinde Jetzendorf hat ihre Bürger gefragt, wie das alte Rathaus künftig genutzt werden soll (wir berichteten), aber auch, wie der künftige Dorfplatz vor dem alten und dem neuen Verwaltungsgebäude aussehen soll. Diesen Platz gibt es erst seit Ende vergangenen Jahres, nachdem die alte Post abgerissen wurde.

Der Platz in der Ortsmitte lässt viele Gestaltungsmöglichkeiten zu. Wie Bürgermeister Manfred Betzin jetzt im Gemeinderat betonte, werde das Areal für den Dorfplatz bis vor die Rathaustür reichen. Die Befragung habe gezeigt, dass ein Großteil der 800-Quadratmeter-Fläche für Freizeitaktivitäten der Bürger genutzt werden sollte. Nur entlang der Poststraße würden auch Parkplätze gewünscht. Für die Freiflächen wurden ein Schachbrett, eine Tischtennisplatte, Kneipp-Becken und sogar eine Poolbar vorgeschlagen.

Bei den gestalterischen Vorschlägen gab es neben dem Wunsch nach ausreichend Sitzgelegenheit Vorschläge wie Wasserspiele, Brunnen und Blühflächen. Was Wasserspiele angeht, stellte der Bürgermeister klar, dass so eine Investition aus Kostengründen ganz von der Ausprägung abhängig sei.

Der Vorschlag, den Jetzendorfer Maibaum, der schon seit vielen Jahrzehnten an der Einmündung der Schußstraße in die Hauptstraße steht), auf den neuen Dorfplatz zu versetzen, fand wenig Zustimmung im Gemeinderat. Wie Josef Sedlmeier (Parteiunabhängige) erklärte, seien auch die Maibaumfreunde geteilter Meinung, weil man wisse, dass ein neues Maibaumfundament eine kostspielige Angelegenheit ist. Wolle man für ein normgerechtes Fundament sorgen, müsse man mit bis zu 30 000 Euro hinblättern. Das schreckte natürlich auch die übrigen Gemeinderäte ab, sich für eine Maibaumversetzung stark zu machen, wenngleich der Maibaum auf dem Dorfplatz sicher ein gutes Bild geben würde.

Klar gegen Wasserspiele wandte sich CSU-Gemeinderat Tobias Furtmayr. Dies sei Wasserverschwendung. Simon Fotter (Parteiunabhängige) sprach sich mehr für Trinkwasserbrunnen aus, „weil die staatlicherseits massiv gefördert würden und am Dorfplatz auch unser Wanderweg vorbeigeht“. Bürgermeister Betzin kann sich jedoch nicht mit einem Trinkwasserbrunnen anfreunden, weil, wie er unterstrich, die Gemeinde in Sachen Hygiene viel Verantwortung hätte.

Gemeinderat Ruppert Leimberger (Parteiunabhängige), der Vorsitzender des Jetzendorfer Theatervereins ist, sprach sich mit Vehemenz für eine Aufwertung der Kultur in Jetzendorf aus. „Kulturell müssen wir ein bisschen mehr Leben in unser Dorf bringen“, so Leimberger. Er schlug vor, im Pavillon zwischen altem und neuem Rathaus Platz für eine Bühne zu schaffen oder diesen Platz bei Regen auch für Zuschauer von Kulturveranstaltungen zu nutzen. Den künftigen Dorfplatz als Kulturplatz zu nutzen, war auch im Sinne von weiteren Gemeinderatsmitgliedern. Keine Chance auf Verwirklichung räumt man dagegen dem Vorschlag für ein Kneipp-Becken ein.

Der Gemeinderat einigte sich insoweit, dass man drei oder vier Architekten die Möglichkeit geben werde, den Platz auf Grundlage der Wunschliste zu gestalten. „Und dann schauen wir, was uns das kostet“, sagte Betzin. Stefan Gottschalk (Wählergruppe Lampertshausen) sprach sich dafür aus, den Architekten nur die Rohideen an die Hand zu geben, „denn die Planer sollen ihre eigenen Gestaltungsideen einbringen“.

Josef Ostermair