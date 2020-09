Planungswerkstatt für die künftige Nutzung

Noch ist das neue Rathaus in Jetzendorf in der Bauphase, dennoch haben sich die Grünen der Gemeinde bereits Gedanken über die künftige Nutzung des alten Rathauses gemacht.

Jetzendorf – Eine dreiköpfige Delegation der Grünen, die aus Ursula Gross-Dinter, Gabi Schmidbauer und Emily Rumpf aus der Grünen-Arbeitsgruppe „Bürgerbeteiligung“ besteht, hat sich deshalb an Bürgermeister Manfred Betzin gewandt. Die drei Frauen zeigten dem Gemeindechef Ideen, wie der historische Bau nach Umzug der Gemeindeverwaltung in den Neubau, der ja spätestens im Frühsommer 2021 erfolgen soll, Verwendung finden könnte.

Die Damen erläuterten ihren Vorschlag, bei der Entwicklung von Nutzungskonzepten alle Bürger über die bestehenden Gruppierungen hinaus einzubeziehen. Mitwirken sollen auch Personen, die sich mit ihren Ideen weder direkt an die Gemeinde wenden, noch in einer Bürgerversammlung zu Wort kommen würden. Diese Menschen möchte die Gruppe in einer offenen Veranstaltung zur Mitwirkung einladen.

Mit der Idee rannten die „grünen Damen“ bei Betzin offene Türen ein. Der Bürgermeister hatte bereits selbst an ein Einbringen von Ideen aus der Bürgerschaft in einer Art Workshop gedacht. „Ein solches Vorgehen entspricht genau dem in Jetzendorf immer hochgehaltenen Miteinander“, findet Ursula Gross-Dinter.

Gemeinsam mit dem Bürgermeister machten sie sich Gedanken, wie eine „Bürgerwerkstatt“ durchgeführt werden könnte. Viele Ideen zum Ort, zur Form der Einladung, zur Moderation, zur Arbeit im Plenum und in Gruppen, mit Moderationskarten und Pinnwänden, kamen auf den Tisch.

Das Trio und der Bürgermeister kamen zu dem Schluss, dass Betzin dem Gemeinderat den Vorschlag vorstellen werde. Der Bürgermeister bedankte sich für die Bereitschaft, sich an einer Arbeitgruppe aus Vertretern der Gemeinde und interessierten Bürgern zu beteiligen.

Wenn das Ergebnis ein „Bürgerhaus“ ist, das aus eigenem Mitwirken entsteht und mit dem sich alle identifizieren können, dann wäre das ein echter Gewinn für die Gemeinde Jetzendorf.