Postwirt öffnet auch heuer nicht

Bleibt vorerst weiter geschlossen: Regelbetrieb beim Postwirt in Jetzendorf soll es frühestens 2024 wieder geben. © ost

Wirt Carlos Zecher findet weiter kein Personal.

Jetzendorf – In der Dorfmitte von Jetzendorf, unweit vom Rathaus entfernt, befindet sich das historisch wertvolle Gasthaus „Postwirt“. Doch wie schon 2022 wird das außen sanierte, stattliche Gebäude, das im Besitz von Sebastian Freiherr von Freyberg ist, auch heuer nicht öffnen – Ausnahme sind Veranstaltungen.

Geschlossen bleibt nach den Worten des Gastwirts Carlos Zecher auch der 2021 in guten Zustand versetzte Biergarten. Was ist der Grund? Laut Zecher sei das Ganze ein Personalproblem. Auf Abruf könne er weder für den Biergarten, noch für das Wirtshaus Personal bekommen.

Im Moment ist man dabei, die Gaststube mit dem alten Kachelofen zu sanieren. Bereits sichtbar sind die neue Gaststuben-Decke und der Innenputz. In Kürze soll auch die Innenverkleidung in der Gaststube angebracht werden. Zecher glaubt nicht, dass es vor 2024 wieder einen Wirtshaus-Regelbetrieb beim Postwirt geben wird.

„Aber Veranstaltungen finden dennoch reichlich statt“, so der Gastronom, der im Moment selbst bei der Innenrenovierung mithilft. Am 1. Mai will er von 9 bis 13 Uhr den fertig sanierten Nebenraum der Gaststube und, wenn das Wetter mitmacht, auch den Biergarten für ein öffentliches Weißwurstfrühstück öffnen. Im Sommer plant Zecher auch ein Pfälzer Weinfest.