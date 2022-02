Treffen zweier Schwestern: Gemeinsam sind sie 197 Jahre alt

Teilen

101 und 96 Jahre alt: Die 101-jährige Schwester Christine Wagner (links) gratulierte der 96-jährigen Therese König (rechts) zum Geburtstag. © ost

Die Schwestern Christine Wagner, 101, und Therese König, 96, haben sich getroffen. Gemeinsam sind sie 197 Jahre alt.

Jetzendorf – Auf dem Beck-Hof in Jetzendorf haben sich zwei betagte Schwestern getroffen: Therese König konnte ihren 96. Geburtstag feiern, und dazu schüttelte ihr ihre 101-jährige Schwester Christine Wagner die Hand. An den beiden sieht man, dass die Arbeit in der Landwirtschaft offenbar zu einem langen Leben beitragen kann.

Denn die beiden Schwestern kommen aus einem Bauernhof in Oberweilenbach (Gemeinde Aresing). Schon als Kinder hatten sie die harte Arbeit in der Landwirtschaft kennengelernt. Beide heirateten auch in Bauernhöfe ein: Christine Wagner nach Etzelberg in der Gemeinde Weilach, und ihre Schwester Therese eben beim Beck in Jetzendorf.

Den hohen Geburtstag feierte Therese König im Kreise ihrer fünf Kinder mit deren Familien. Da kommen schließlich auch noch einmal neun Enkelkinder und 13 Urenkel dazu. Besonders gefreut hat sich die Jubilarin natürlich über den Besuch ihrer „großen“ Schwester.

Weil Therese König trotz ihres Alters noch relativ fit ist, liest sie täglich die Heimatzeitung, löst gerne Kreuzworträtsel und zeigt Interesse an allem, was täglich in der Welt und um sie herum passiert. Ihre Schwiegertochter betreut sie bestens.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.