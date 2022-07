So viel zu lachen wie lange nicht

Ein ziemliches Durcheinander herrschte bei einem Brandeinsatz anno 1900. © Josef Ostermair

250 Zuschauer kommen zum Freiluftvarieté ins Lowa-Stadion. Das Publikum war begeistert.

Jetzendorf – Ein Theater mit bunt wechselndem, unterhaltsamen Programm, das man Varieté nennt, hat der Jetzendorfer Theaterverein auf einer Freiluftbühne im Lowa-Stadion geboten, und: Die 250 Gäste auf der Tribüne waren von dem Sechs-Punkte-Programm vollauf begeistert.

Die Theaterer warben auf ihren Plakaten im Vorfeld aber nicht mit Varieté, sondern mit „FahrJeThe“, einem Wort, das die deutsche Sprache nicht kennt. Spätestens nach Ende der Vorstellung war klar: Hinter diesem verrückten Wort verbergen sich Vorführungen mit fahrbaren Untersätzen in Form von alten Fahrrädern, Motorrädern, Autos, Bulldogs und einer Ape. Immer, wenn die Stücke wechselten, wechselten vorher auch die Fahrzeuge, die im Stadion eine Runde drehten.

Den Auftakt im lustigen Programm bildete das „Kochen mit Mama“. In dieser Familie sorgten Frau und Tochter dafür, dass Papa nichts zu sagen hat. Papa hatte auch wenig Interesse am Kochen und wurde von den „Weibern“ ständig runtergebuttert. Wen wundert es da, dass er die geholte Flasche Rotwein ohne lange zu kochen, lieber alleine leer trank.

Die Theaterer hatten auch die Jugend gut ins Programm eingebunden: So zeigten die Geschwister Amelie und Elisa Götz ihre Sangeskünste, begleitet von dem jungen Maxi Betzin an der Gitarre. Dieses Trio nahm zunächst Mann und Frau im besungenen Geschlechtervergleich aufs Korn und beschrieb später mit einem grandios dargebotenen „Schoaß-Lied“ alle Handwerker und sogar die feinen Damen im Theater mit deren Tönen aus dem Hintern.

Viel zu lachen hatten die Zuschauer auch beim Stück „Die Fahrstunde“, denn hier wollte ein Mann seiner Frau das Autofahren beibringen, was beinahe in den Graben gegangen wäre. Der Mann wollte seiner Frau anschließend bei einer Trocken-Fahrstunde das Fahren beibringen, doch die Gattin dachte bei diesen Übungen mehr an Sex als ans Autofahren.

Donnernden Beifall gab’s auch für das Stück in der „Agentur Turteltäubchen“, einer Partnervermittlung, wo sich eine reiche ältere Witwe, in einen heißen Italiener verliebte.

Bei dem Stück „Badevorbereitungen“ brachte ein „alter Lustmolch“ seine korpulente Gattin mit dem Roller vors Publikum. Dann ging es hauptsächlich um die richtige Badekleidung. Die Gattin schlug ein großes Badetuch vor „um meine Speckröllchen zu verdecken“ und der Ehemann wollte sich partout nicht von seiner uralten Badehose trennen, sodass es zu einem Ehestreit kam.

Im Finale der Darbietungen gab es einen Brandlöscheinsatz anno 1900 zu sehen. Ein engagierter Kommandant hat sogar mehrmals seine Hose verloren und war außer sich, weil ständig seine Kommandos vom Rest der Truppe ignoriert wurden.

Theater-Chef Ruppert Leimberger hat nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Herzblut in diese besondere Veranstaltung gesteckt.

Mitwirkende waren: Susanne Breitsameter, Amelie Götz, Elisa Götz, Marion Menzinger, Veronika Meyer, Marion Ostermeier, Lena Öttl, Maxi Betzin, Lukas Hof, Franz Kargl, Matthias Kisslinger, Ruppert Leimberger, Josef Öttl und Sonja Zeindl.

