Jetzt täglich 14 Stunden im Einsatz: Standort für Rettungswagen ideal gewählt

Das Helfer-Team in Jetzendorf: Bürgermeister Manfred Betzin (links) und Rettungsdienstleiter Fabian Heierhoff (rechts) mit Nicole Hoffmann, Michael Schröfele, Arnulf Rauh und Rebecca Dorsan (von links). © ost

Der Rettungswagen ist in Jetzendorf jetzt täglich 14 statt 12 Stunden im Einsatz.

Jetzendorf – Ein Gutachten im Bereich des Rettungszweckverbandes Fürstenfeldbruck war ausschlaggebend, dass seit Jahresbeginn der am Gewerbering in Jetzendorf stationierte Rettungswagen statt täglich 12 nun 14 Stunden im Einsatz ist, die BRK-Mitarbeiter im Zweischichtsystem arbeiten und der Bevölkerung noch mehr Schutz und Hilfe bieten können als bisher schon.

„Da kann man sich nur freuen, der Rettungswagen-Standort bei uns hat sich bezahlt gemacht“, sagte Jetzendorfs Bürgermeister Manfred Betzin zu dieser positiven Neuerung, und auch der Leiter des Rettungsdienstes im BRK-Kreisverband Pfaffenhofen, Fabian Heierhoff, ist davon überzeugt, dass es 2020 richtig war, Jetzendorf als Rettungswagen-Standort zu wählen.

Zur Erinnerung: Zunächst hat man 2020 das Ausschreibungsverfahren beim Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Ingolstadt gewonnen, sodass der Rettungswagen im September 2020 täglich von 8 bis 20 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Jetzendorf in Betrieb gehen konnte. Damals beschäftigte man drei Notfallsanitäter und einen Rettungssanitäter.

Rettungswagen lohnt sich in Jetzendorf

Bereits ab der ersten Stunde war klar, dass sich der Rettungswagen rentiert – das Einsatzaufkommen war hoch. Insbesondere der südliche Landkreis Pfaffenhofen war von den nächstgelegenen Rettungswachen in Pfaffenhofen und Indersdorf nur schwer innerhalb der gesetzlich geforderten zwölf Minuten erreichbar, dies sollte sich mit dem neuen Standort in Jetzendorf verbessern.

Schon im darauf folgenden Sommer wurde der RTW aus Jetzendorf zu seinem 1000. Einsatz alarmiert. Aufgrund der räumlichen Enge am Jetzendorfer Feuerwehrhaus zog der Rettungsstellplatz, der offiziell der Rettungswache in Pfaffenhofen angegliedert ist, im Juni 2022 gemeinsam mit dem THW Pfaffenhofen, das ebenfalls auf der Suche nach weiteren Räumen war, dann in eigene Räumlichkeiten im Gewerbering in Jetzendorf.

Moderne Anforderungen können umgesetzt werden

„Hier haben wir ein wesentlich praktikableres Platzangebot und können sämtliche Anforderungen an einen modernen Rettungsdienst sehr gut umsetzen“, unterstreicht Heierhoff. Die neue Liegenschaft bietet neben einer Fahrzeughalle ausreichend Platz für Umkleiden, Materiallager und Desinfektionsmöglichkeiten sowie freundliche Aufenthaltsräume. „Besonders schätzen wir, wie sich die Gemeinde Jetzendorf für das BRK und das THW einsetzte und eine so hervorragende Lösung geschaffen hat“, betont der Rettungsdienstleiter.

Heute, nur etwa zwei Jahre später, folgte der Zweckverband (ZRF) Ingolstadt unter der Leitung von Geschäftsführer Günther Griesche der Empfehlung aus dem Gutachten der Nachbarlandkreise rund um Fürstenfeldbruck und setzte zum 1. Januar 2023 gemeinsam mit dem BRK-Kreisverband Pfaffenhofen eine Vorhalteerhöhung des Jetzendorfer RTW um – täglich wird um zwei Stunden erweitert, also von 8 bis 22 Uhr.

Betroffen vom Fürstenfeldbrucker Gutachten fährt der Jetzendorfer RTW gut die Hälfte der Einsätze für den Landkreis Dachau, vereinzelt sogar für die Landkreise Aichach-Friedberg sowie Freising. Der Standort scheint bis zum heutigen Tag äußerst clever gewählt. Insgesamt fuhr der Jetzendorfer RTW im vergangenen Jahr 2022 exakt 1328 Einsätze und rund 60 000 Kilometer.

Täglich 14 Stunden im Einsatz

Seit diesem Jahr ist der Jetzendorfer RTW nun also täglich 14 Stunden im Einsatz. Aufgrund dessen war es auch notwendig, das Personal zu erhöhen. Derzeit beschäftigt man in Jetzendorf hauptberuflich vier Notfallsanitäter und drei Rettungssanitäter. Zusätzlich unterstützen dort regelmäßig rund zehn Ehrenamtliche bei der Notfallrettung.

„Die Tätigkeit im Rettungsdienst spricht immer mehr Frauen an, das war vor 20 Jahren noch ganz anders“, bemerkt Heierhoff. Heute erfreut sich der Rettungsdienst des BRK-Kreisverbandes Pfaffenhofen mit rund 65 hauptamtlichen Kräften an den Rettungswachen in Pfaffenhofen, Geisenfeld, Reichertshofen und Jetzendorf an einer Frauenquote von über 40 Prozent. In Jetzendorf sind es sogar knapp 60 Prozent.

