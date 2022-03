TSV Jetzendorf: Mehr Mitglieder trotz der Pandemie

Endlich gibt es wieder eine Versammlungsmöglichkeit: Im Vereinsheim des TSV Jetzendorf wurde die Jahresversammlung abgehalten. © ost

Der TSV Jetzendorf hat sich zur Jahreshauptversammlung getroffen. Fazit: Der Verein steht gut da.

Jetzendorf – Im Sportheim hat der TSV Jetzendorf nach langer Corona-Abstinenz seine Jahresversammlung abgehalten. Hier fehlten zwar mehrere Funktionäre, die aber Vertreter zum Vortragen ihrer Berichte geschickt hatten.

Am stärksten vertreten war die Fußballabteilung, denn nach dem Training verfolgten auch die meisten Kicker die vorgetragenen Berichte, was TSV-Chef Klaus Rackerseder besonders freute. Aber auch mehrere Gemeinderäte und Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier wollten wissen, wie der mit Abstand größte Verein in der Gemeinde die Pandemie übersteht.

Da konnte Rackerseder eine sehr positive Bilanz vorlegen, denn die Mitgliederzahl hat sich nicht nur gehalten sondern sogar erhöht. Der TSV ist auf 1657 Mitglieder angewachsen, was ein Plus von 54 Mitgliedern bedeutet. Mit 473 Jugendlichen habe der Verein zwar leichte Verluste (18) hinnehmen müssen, „aber es geht auch hier langsam wieder aufwärts“.

Im vergangenen Jahr sei der Trainingsplatz der Fußballer mit umweltfreundlicher LED-Beleuchtung ausgestattet worden, was deutliche Einsparungen bei den Stromkosten bedeute. Noch heuer soll die Lautsprecheranlage im Lowa-Stadion erneuert werden, „damit die Durchsagen besser hörbar werden“.

Auch die Auswechselbänke würden im Stadion abmontiert und eine Wiederverwendung am alten Hauptplatz finden, während fürs Stadion neue Bänke angeschafft werden. Bereits beschlossen sei auch die Anschaffung weiterer Sportgeräte für die Turner und Leichtathleten.

Auch am Vereinsheim stehen noch Renovierungsarbeiten an. Hier geht es um den Austausch der Eingangstüre. Freuen dürfen sich die Volleyballer, denn nach mehreren Jahren der Diskussion werde am Stadion endlich ein Beachvolleyballfeld geschaffen. Um Zuschussanträge einreichen zu können, seien allerdings noch Details mit dem Volleyballern abzustimmen.

„Ein großer Punkt unserer derzeitigen Aktivitäten ist die Suche nach Ausweichmöglichkeiten für unsere Hallensportler“, unterstrich Rackerseder im Hinblick auf die wohl das ganze Jahr wegen Sanierungsarbeiten gesperrte Schulturnhalle und das Turnzentrum. Durch Privatkontakte und Initiativen der Übungsleiter sei es erfreulicherweise gelungen, alle Gruppen in verschiedene Sport- und Turnhallen in Steinkirchen und Petershausen unterzubringen. Die anfallenden Mietkosten könne der TSV dank großzügiger Unterstützung der Gemeinde auf ein erträgliches Minimum reduzieren.

Vorfreude auf die Feier zum 100-Jährigen

2024 werde der TSV sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Gründungsfest feiern. Mit der Frage, wie man diese Jubelfeier ausgestalten werde, habe sich der Vorstand bereits befasst. Die beiden Ehrenvorsitzenden Richard Schnell (Altbürgermeister) und Michael Wallner sowie Ehrenmitglied Ludwig Pfleger hätten bereits signalisiert, bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes mitzuarbeiten.

Schulden des Vereins weiter abgebaut

Dass der TSV finanziell gesehen keine Sorgen hat, war dem Bericht von Schatzmeister Tobias Endres zu entnehmen. 2021 standen den Einnahmen von knapp 260 000 Euro 217 350 Euro Ausgaben gegenüber. Weil auch schon in den Vorjahren höhere Überschüsse erzielt wurden, sei es gelungen, die Schulden des Vereins auf 19 000 Euro abzubauen.

Die wichtigste Einnahmequelle seien die Mitgliedsbeiträge, die zwar leicht zurückgegangen sind, aber immer noch 101 000 Euro ausmachen. Auch die Hauptsponsoren und die Fördervereine hätten sich in Corona-Zeiten nicht zurückgezogen.

Flutlichtanlage war die größte Investition

Die größte Investition sei 2021 mit 47 000 Euro die neue Flutlichtanlage gewesen. Über den Landkreis habe man vom Freistaat Bayern eine Vereinspauschale in Höhe von 38 000 Euro erhalten. 24 500 Euro machten die Spenden aus, und 12 500 Euro gab es für die Übungsleiter von der Gemeinde Jetzendorf. Der reine Sportbetrieb habe vergangenes Jahr 168 000 Euro verschlungen, während durch die vereinseigene Sportheimbewirtschaftung ein Überschuss von 9500 Euro blieb.

Zur Frage, warum es beim TSV im Gegensatz zu vielen anderen Sportvereinen finanziell so gut läuft, hat Endres eine klare Antwort: „Es ist Verlass auf unsere Mitglieder, viele Arbeiten im Verein erfolgen in Eigenleistung.“ Dass 99 Prozent aller erforderlichen Arbeiten ehrenamtlich geleistet würden, sei bei vielen anderen Vereinen nicht mehr der Fall und das Geheimnis des Erfolges im TSV, der deshalb auch die Vereinsbeiträge nicht erhöhen müsse.

Den Fußballern, die an der Tabellenspitze der Bezirksliga stehen, versicherte er mehr scherzhaft, dass der Verein nicht auf Einnahmen durch die Relegation angewiesen sei.