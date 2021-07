TSV Jetzendorf verliert 150 Mitglieder in zwei Monaten

Vereinschef dankt Übungsleitern, die trotz Pandemie nicht aufgegeben haben

Es gab nicht nur gute Nachrichten bei der längst fälligen Hauptversammlung des TSV Jetzendorf im Lowa-Stadion. Zudem war es die einzige Möglichkeit, die wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesene Vorstandswahl von 2020 nachzuholen.

Jetzendorf ‒ Lange hofften die Sportler, diese Mitgliederversammlung im Vereinsheim durchführen zu können, doch mit 74 Besuchern wäre das entsprechend den derzeit geltenden Vorschriften, die nur 50 Besucher in geschlossenen Räumen erlauben, wieder nicht möglich gewesen. Trotzdem waren die TSV-Verantwortlichen sichtlich froh, dass sie diese Veranstaltung im Stadion anhalten konnten – Regen hin oder her. Die 74 Besucher saßen auf der Tribüne im Trockenen und die mit Berichten aus zwei Jahren aufwartenden Funktionäre hatten schließlich ein kleines Zelt über ihren Köpfen.

Der TSV-Vorsitzende Klaus Rackerseder sprach von einem schwierigen Jahr 2020, das wegen der Corona-Pandemie das Vereinsleben zum Erliegen brachte. Besonders hart war es nach der 2. Welle: Die Mitgliederzahlen gingen stark zurück. „Allein im Zeitraum von November 2020 bis Dezember 2020 mussten wir den Austritt von rund 150 Kindern und Jugendlichen verzeichnen. Was in sieben Jahren mühsam aufgebaut wurde, haben wir innerhalb von zwei Monaten verloren“, bedauerte der Vereinschef. Derzeit betreut der TSV 540 Kinder und Jugendliche und sei nun auf dem Stand von 2014. Der gesamte Verein zählt derzeit 1603 Mitglieder.

Gemeinsamer Sport war kaum möglich: „Übungsstunden in der Turnhalle konnten nicht stattfinden und auch Leichtathletik und Fußball war nicht möglich beziehungsweise nur mit vielen Auflagen verbunden. Einzig die Leistungsturner konnten und durften nach den Bestimmungen des Gesundheitsministeriums und dem BTV Übungsstunden abhalten“, sagte Rackerseder. Er dankte allen Übungsleitern, die dennoch nie die Flinte ins Korn geworfen haben.

Nicht selbstverständlich sei es gewesen, dass sich auch einige Vereinsmitglieder in der Not bereit erklärten, verschiedene administrative Aufgaben zu übernehmen. „Es war ein immenser Aufwand, Hygienekonzepte zu schreiben, die immer wieder neu angepasst werden mussten.“

Trotz aller Widrigkeiten hat der TSV auch 2020 verschiedene Maßnahmen gemeistert: Im Vereinsheim wurde eine Akustikdecke eingezogen. Auch der Zaun am alten Sportplatz konnte komplett erneuert werden. Während des Lockdowns 2021 wurde auch das Minispielfeld mit neuem Kunstrasen ausgestattet. Weil dieses Minispielfeld zu großen Teilen auch Sportlern außerhalb des TSV zugute kommt, hatte die notwendigen Kosten die Gemeinde Jetzendorf übernommen. Im Herbst sei die Umrüstung der Flutlichtanlage von Gaslampen auf LED geplant, so der Vereinschef.

Trotz Corona war die allein von Vereinskassier Tobias Endres durchgeführte Lauf-Challenge mit 304 Teilnehmern in 43 Gruppen ein großartiger Erfolg. Das sahen auch die Versammlungsbesucher so, die Endres mit Beifall dankten.

Kritisch zu den Vereinsaustritten in der Corona-Zeit äußerte sich Bürgermeister Manfred Betzin. Er sprach von einem gesellschaftlichen Phänomen, bei so manchem sei das Vereinsdenken abhanden gekommen. „In dieser Richtung sollte wieder ein Umdenken erfolgen“, sagte der Bürgermeister, der zu bedenken gab, dass die letzten zwei Jahre für die Funktionäre im TSV nicht einfach waren. Wie er, so hoffen auch viele weitere TSV-Mitglieder auf einen baldigen Wiederaufstieg der Jetzendorfer Fußballer.

Da die Sanierung der Schule auf die Ferien im Jahr 2022 verschoben werden musste, wird die Halle für die Sportlerinnen und Sportler im TSV heuer noch nicht gesperrt.

Was die Finanzen im Verein angeht, gibt es laut Kassier keine Klagen. 2019 sei aus finanzieller Sicht mit 333 000 Euro Einnahmen und einem Überschuss von 40 650 Euro sogar ein Rekordjahr gewesen. „Hier hat sich die extrem gut besuchte Turnschau, der ebenfalls gut besuchte TSV-Flohmarkt am Frautag und die vielen Zuschauer bei den Religagionsspielen der Fußballer auf das enorm gute Kassenergebnis ausgewirkt“, erklärt Endres.

Aber auch 2020, als ein Dreivierteljahr im Zeichen von Corona stand, habe der Verein mit 280 000 Euro Einnahmen noch einen Überschuss von rund 25 000 Euro erwirtschaften können. Wichtig war in diesem Zusammenhang, dass keine Sponsoren abgesprungen sind, die Vereinspauschale verdoppelt wurde und Eigenleistung bei all den Arbeiten im Verein groß war.

Weil die meisten Funktionäre weiter kandidierten, gab es bei der Vorstandsneuwahl keine Probleme. Rackerseder bleibt Vorsitzender, Frank Mießen sein Stellvertreter und Tobias Endres weiterhin Kassier. Auch Josef Riedmair übernahm erneut das Schriftführeramt. Als Beirat wählten die Mitglieder Josef Kohlbeck. Neu im Vorstand sind die Seniorenbeauftragte Ingrid Knöferl und die beiden Jugendbeauftragten Anna Schmeller und Sophia Riedmair, während als Kassenprüfer wieder Sepp Ostermair und Manfred Zeindl in ihren Ämtern bestätigt wurden.