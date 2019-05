Gelassenheit trotz Mehrausgaben

Die Gemeinde Jetzendorf ist finanziell gut ausgestattet. Deshalb blieb derGemeinderat trotz einiger über- und außerplanmäßiger Ausgaben gelassen.In einem Bereich gab essogar sehr erfreuliche Nachrichten.

Jetzendorf – Einstimmig hat der Jetzendorfer Gemeinderat mehrere über- und außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2018 abgesegnet und dann die Jahresrechnung der Gemeinde, die in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 7,45 Millionen beträgt, festgestellt. Im Vermögenshaushalt wurden 2018 1,52 Millionen umgewälzt, sodass der Gesamthaushalt im vergangenen Jahr 8,97 Millionen Euro betrug.

Wie die Vorsitzende des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses, die Gemeinderätin Ruth Kudorfer (Freie Bürger), feststellte, sei es bei der Mittagsbetreuung der Grundschule zu einer Haushaltsüberschreitung von 3200 Euro gekommen. Bürgermeister Manfred Betzin (CSU) begründete dies so: „Für die Mittagsbetreuung mussten ausgebildete Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen eingestellt werden. Für die Stellenausschreibung waren im Haushaltsplan keine Mittel vorgesehen, da bisher Stellenausschreibungen nicht notwendig waren.“

Eine Haushaltsüberschreitung fast in gleicher Höhe gab es beim gemeindlichen Ferienprogramm. Nach Abzug aller Einnahmen beläuft sich der Fehlbetrag aber nur auf 1200 Euro.

Deutlicher wird die Haushaltsüberschreitung im Bereich Abwasserbeseitigung, hier geht es um 8700 Euro. Denn eine noch ausstehende Schlussrechnung des Büros Wipfler-PLAN für die Kanaluntersuchung in den Jahren 2016 und 2017 wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Eine sehr erfreuliche Haushaltsüberschreitung gibt es im Bereich Gewerbesteuer, denn 2018 wurden fast 250 000 Euro mehr eingenommen als im Haushaltsplan angesetzt war. Insgesamt kam es zu einem Gewerbesteueraufkommen von 2,5 Millionen Euro. Dadurch hat sich natürlich auch die zu leistende Gewerbesteuerumlage erhöht, was eine Haushaltsüberschreitung in Höhe von 50 000 Euro bedeutet, was man aber angesichts der kräftig gestiegenen Gewerbesteuer gerne in Kauf nimmt.

Was Kudorfer aber ein bisschen störte, sind die 1022 Euro Strafzinsen, die die finanziell gut ausgestattete Gemeinde Jetzendorf ähnlich wie im Jahr zuvor zu zahlen hatte. Bürgermeister Betzin aber meinte: „Diese Verwahrungsentgelte lassen sich nicht vermeiden, mit den 1022 Euro sind wir noch gut weggekommen.“

Obwohl nach wie vor viele Trauungen in Jetzendorf stattfinden, hat die Gemeinde 12 600 Euro für die Standesamtführung in Pfaffenhofen zahlen müssen.

Eine erhebliche Unterdeckung in Höhe von 47 000 Euro gab es bei der Mittagsbetreuung der Kinder. „Das sind rund 800 Euro pro Kind“, unterstrich Betzin mit dem Hinweis, dass es hier um eine Grundsatzfrage geht, die man noch ganz intensiv durchleuchten müsse. So betonte er, dass den Eltern klar sein müsse, dass es eine komplette Gebührenfreistellung nicht gibt. Betzin spricht sich gegen diesbezügliche Wahlgeschenke, wie er sich ausdrückte, mit Vehemenz aus.

Den Fehlbetrag bei den Friedhofsgebühren (3800 Euro) nimmt das Gemeindeparlament nicht besonders ernst, „denn durch die neue Satzung hoffen wir auf Null zu kommen“, sagte Betzin.

Erfreulich ist für die Gemeindevertreter der 12 800- Euro-Überschuss bei den Fotovoltaik-Anlagen auf dem Bauhof und dem Feuerwehrgerätehaus. Die durchgeführten Maßnahmen zur Hochwasserfreilegung in Hirschenhausen wurden mit 259 000 Euro beziffert. Die Verwaltung erwartet hierfür noch einen Zuschuss in Höhe von 107 000 Euro.

Wegen Uneinigkeiten auf höherer Ebene sieht der Bürgermeister bei der Grundsteuer und bei der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen generelle Unsicherheitsfaktoren für die Kommunen. Auch was die Finanzierung im Abwasserbereich angeht, könne es Überraschungen geben.