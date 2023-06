Vier Jetzendofer wollen „mit Kunst Freude schenken“

Jetzendorfer Künstler stellen im Gutshoffoyer von Schloss Hohenkammer aus

Die Jetzendorfer Künstler Ines Schulze, Heidi Seidl und Uwe Alber, stellen ihre Bilder im Gutshoffoyer von Schloss Hohenkammer aus.

Heidi Seidl

Farben als ein sehr kraftvolles Medium haben die Jetzendorfer Künstlerin Heidi Seidl bereits als Kind begeistert. Malen ist für sie ein kreativer Prozess, ihrer eigenen Intuition zu folgen, sich öffnen, Neues entdecken und schauen, was passiert.

Die Leinwand dient dazu als Spielfläche. Der Prozess des Entstehens aus dem ersten Impuls heraus ist ihr genauso wichtig und wertvoll wie das daraus entstandene Bild. Sehr gerne experimentiert sie mit verschiedenen Materialien.

Schwerpunktmäßig widmet sich Heidi Seidl der ab–strakten Malerei, die nicht unbedingt ein erkennbares Objekt darstellt. „Ich freue mich, wenn meine Werke beim Betrachter einzigartig Emotionen auslösen und wenn meine Kunst zum Nachdenken anregt“, sagt Heidi Seidl.

Ines Schulze

Sich in der Kunst kreativ auszutoben, sich in ihr zu verwirklichen und zu entspannen, begleitete die Jetzendorferin Ines Schulze schon seit ihrer Kindheit, die 1973 in Rostock begann. Was anfänglich nur Freude an der Kunst war, hat sie mit Begeisterung weiterentwickelt und ausgebaut.

So erlernte sie zunächst im Eigenstudium die Acrylmalerei. Die Kunst der Enkaustik erlernte sie bei der Künstlerin Ruth von Gostomski in Garching. Momentan hat sie sich der Kombination von Öl- und Acrylmalerei verschrieben. Ihr künstlerisches Credo lautet: „Mit meiner Kunst möchte ich Freude schenken, zum Nachdenken anregen sowie gleichzeitig Fantasien beflügeln“.

Sabine Thiede

Auch die dritte Künstlerin im Bunde, Sabine Thiede aus Freising, faszinieren Farben schon ihr ganzes Leben lang. Sie sagt, in der abstrakten Malerei den Kopf ausschalten zu können und allein ihrer Intuition die Führung im Schaffensprozess zu überlassen. Werke entstehen, ohne dass sie vorher eine Vorstellung hat, was entstehen wird. Bei ihr ist es ein Impuls oder ein Gedanke, die sie veranlasst, diese Farbe oder jenes Material zu verwenden. Den Betrachtern ihrer Werke empfiehlt sie: „Lassen sie sich von meinen Werken verzaubern und tauchen Sie ein in ihre Geschichte“.

Uwe Albert

Der einzige Mann neben drei weiblichen Ausstellern ist der Jetzendorfer Uwe Albert. Der gebürtige Freiburger lebt seit 2015 im oberen Ilmtal. Er malt am liebsten mit Öl, verwendet aber auch Lack- und Acrylfarben als Mischtechnik.

Wie seine Bilder zeigen, ist er ein Freund der experimentellen Malerei. Bei Albert ist jedes neue Bild auch ein neues Experiment in Form und Gestaltung. Seine Bilder sind immer sehr farbenfroh und spiegeln oft seine Lebenslust, vielleicht auch mal seine Enttäuschung, auf alle Fälle provoziert er gerne den Betrachter.

Er bleibt aber der modernen, abstrakten und farbigen Kunst treu. Albert betont: „Für mein weiteres Schaffen wünsche ich mir immer wieder neue Träume in Farben. Sie mögen sichtbar werden zur Freude der Beschauer und zu meiner Weiterentwicklung.“

Die Ausstellung

ist noch bis Sonntag, 9. Juli, täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr.

