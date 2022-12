Neue Attraktion am Christkindlmarkt: Weihnachtsgeschichten im Märchenzelt

Spannende Weihnachtsgeschichten las Ilona Buhn im Kinderzelt. © ost

Mehr als 2000 Besucher kamen zum Wald-Christkindlmarkt nach Jetzendorf. Dort gab es eine neue Attraktion.

Jetzendorf – Weit über 2000 Besucher sind zum zweitägigen Wald-Christkindlmarkt in Jetzendorf gekommen. Der Lichterglanz zwischen den Bäumen hatte eine besondere Magnetwirkung auf die Besucher aus nah und fern.

Gerade in der Dämmerung und in den Abendstunden war extrem viel los – zwischen den vielen Verkaufshütten gab es kaum mehr ein Durchkommen.

Eröffnet wurde die weihnachtliche Veranstaltung auf dem Gelände des Jetzendorfer Kletterparks von den Böllerschützen der Jetzendorfer Germania-Schützen, deren Schüsse weit über das Ilmtal hallten. Kommandant der Böllerschützen ist der gleichnamige Vater des Jetzendorfer Bürgermeisters, Manfred Betzin, der seiner Gruppe per Säbel die Zeichen zum Doppelschlag, zum schnellen Reihenfeuer und schließlich zum Doppelsalut gab.

Zum Rahmenprogramm gehörte heuer erstmals ein Kinderzelt, in dem Mitglieder des Jetzendorfer Ortsverbands der Grünen Weihnachtsgeschichten für Kinder unterschiedlichen Alters vorlasen. Hier erlebten auch elf ukrainische Flüchtlingskinder Weihnachtsgeschichten in ihrer Muttersprache.

Mit einem Verkaufsstand vertreten waren auch die Ukrainerinnen Olena, Iryna und Maryna. Sie kamen durch die Absage eines anderen Standlbewerbers kurzfristig mit Kuchenspezialitäten aus ihrer Heimat auf den Christkindlmarkt. Besonders gut angekommen ist unter ihren kulinarischen Besonderheiten das „ukrainische Duett“ mit viel Würze. Den Verkaufserlös werden die drei ukrainischen Mütter einem Feldlazarett in Irpin zukommen lassen.

Ein Höhepunkt für die Kinder war die lebende Krippe mit zwei Mutterschafen und zwei Lämmern zum Streicheln.

In den 21 Verkaufsständen waren neun Vereine aus der Gemeinde hauptsächlich mit kulinarischen Schmankerln vertreten. Bei der Feuerwehr Hirschenhausen war ungarische Gulaschsuppe der Renner, und deren Kollegen aus Jetzendorf verwöhnten mit Steaksemmeln.

Die Jetzendorfer Kinderfeuerwehr bot auf Spendenbasis weihnachtliche Basteleien an. Gyros gab es bei den Jetzendorfer Trachtlern, Schupfnudeln mit Kraut bei den Germania-Schützen, und die Wildschützen haben ihre Stammkunden am Bratwurststand verwöhnt. Glühwein und Punsch gab es an nahezu allen Essensständen, und die Jetzendorfer Schlossverwaltersfamilie Wenger hatte feines Rehgulasch zubereitet. Platzerl und verschiedene Getränke bot der Tennisclub an.

Trotz der großen Auswahl an Essen und Trinken bot der Markt auch viel Kunsthandwerk von privaten Anbietern an. Das reichte von Schmuck-Unikaten, Bienenwachskerzen, gedrechselte Uhren, selbstgenähter Kinderkleidung und Weihnachtsgeschenkartikel in den verschiedensten Formen und Farben.

Der Nikolaus besuchte die vielen Kinder, und zum Ausklang unterhielt das Bläserquintett Brassinger.