Wein-Affäre: Betzin sauer auf die Justiz

Das Verfahren gegen den Jetzendorfer Bürgermeister Manfred Betzin wegen Vorteilsnahme im Amt wurde eingestellt. Zum erhofften Freispruch kam es jedoch nicht.

Jetzendorf – Mit der Einstellung des Verfahrens wegen Vorteilsnahme (wir haben berichtet) haben das Amtsgericht Pfaffenhofen und die Staatsanwaltschaft Ingolstadt einen Schlussstrich in der Weinflaschen-Affäre rund um den Jetzendorfer Bürgermeister Manfred Betzin gezogen. Die Verfahrenseinstellung erfolgte wegen Geringfügigkeit. Freuen kann sich der CSU-Bürgermeister darüber freilich nicht.

Angeklagt waren neben Betzin auch seine Amtskollegen aus Ilmmünster und Hettenshausen. Laut Anklage sollen sie in den Jahren 2014 bis 2016 von einem Ingenieurbüro jeweils zur Weihnachtszeit Weinpakete im Wert von knapp unter 30 Euro erhalten. Betzin hatte dies als einziger der Drei bestritten. Das Gericht und die Staatsanwaltschaft warfen dem Trio vor, Geschenke, „die im Zusammenhang mit seiner Amtstätigkeit standen“ angenommen zu haben. Die Bürgermeister aus Ilmmünster und Hettenshausen erzielten mit Gericht und Staatsanwaltschaft eine Einigung, sodass das jeweilige Verfahren gegen sie gegen eine Geldauflage eingestellt wird.

Manfred Betzin einigte sich nicht

Beim Jetzendorfer Gemeindechef hingegen lag die Sache anders. Er einigte sich nicht. Daher erging gegen ihn ein Strafbefehl, in dem er zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt wurde. Dagegen legte Betzin Einspruch ein. Es folgte nun die im Strafbefehlsverfahren vorgeschriebene Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht.

Betzin behauptete bis zuletzt, keine Weingeschenke angenommen zu haben und wollte Freispruch. Nach dem Einstellungs-Spruch aber bleibt er nun auf den nicht unerheblichen Anwaltskosten sitzen. „Warum kommt das Gericht beziehungsweise die Staatsanwaltschaft erst jetzt zu der Erkenntnis, dass das Verfahren gegen mich wegen Geringfügigkeit eingestellt wird, nachdem ein Rechtsanwalt sich im Rechtsstreit um mich bemüht hatte?“, schimpft Betzin. Seiner Meinung nach sei die Einstellung des Verfahrens „nur ein Weg aus dem Dilemma“. Man hätte doch durchaus bei den Weinpräsenten von Anfang an von einem Wert von unter 30 Euro ausgehen können und so frühzeitig die Geringfügigkeit feststellen können, „wenn man gewollt hätte“.

Staatsanwaltschaft sei den einfacheren Weg gegangen

Dass die anderen die Einstellung gegen Geldauflage schluckten, erklärt sich Betzin so: „Sie wollten die Auseinandersetzung mit der Justiz vermeiden und so auch negativen Schlagzeilen entgehen. Aus Sicht meiner betroffenen Kolleginnen und Kollegen durchaus nachvollziehbar“. Gegenüber der Staatsanwaltschaft fährt Betzin schwere Geschütze auf: Sie sei den einfacheren und gewinnbringenden Weg gegangen, habe viele Mandatsträger abgeurteilt „um die Statistik der geklärten Fälle positiv zu beeinflussen“. Zur Erinnerung: Das Verfahren geht auf Ermittlungen gegen ein Landshuter Ingenieurbüro zurück. Dieses soll über Jahre rund um Weihnachten großzügig Geschenke an Amtsträger in Bayern verteilt haben. Angeblich in der Hoffnung, so an Aufträge zu kommen. Ein Entgegenkommen bei der Auftragsvergabe im Gegenzug für die Geschenke wird den Bürgermeistern aber nicht vorgeworfen, sonst wäre laut der Staatsanwaltschaft in Ingolstadt wegen des Straftatbestandes der Bestechlichkeit ermittelt worden.

Ausreichend ermittelt sei in der Weinflaschen-Affäre leider nie, meint Betzin. „Man sah sich wohl in der glücklichen Situation, dass es sich bei den Beschuldigten um eben Mandatsträger, Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst handelt und man ganz schnell viele Verfahren erfolgreich abschließen kann. Bis zu meinem Einspruch hat es ja für die Staatsanwaltschaft hervorragend geklappt, sagt der schwer verärgerte Gemeindechef.

Betzins Enttäuschung richtet sich nicht gegen Personen, sondern gegen das Justizsystem

Der Fall habe laut Betzin das Gericht und die Staatsanwaltschaft vor das Problem gestellt, wie man einen vorverurteilten Mandatsträger abhandeln könne, ohne das Gesicht zu verlieren. „Die Staatsanwaltschaft hätte entweder den Beweis der Vorteilsnahme erbringen oder sich fragen müssen, warum man wegen einer solchen Nichtigkeit überhaupt ermittelt“, sagt Betzin.

Die Abhandlung des gesamten Sachverhalts trage aus Betzins Sicht zu einem wachsenden Vertrauensverlust am Rechtssystem bei. Er holt weit aus und erklärt: „Wenn man jetzt noch andere Verfahren beobachtet, wie beispielsweise Anzeigen der Gemeinden wegen Vandalismus von bekannten Tätern, wo Verfahren eingestellt werden oder erst gar nicht ermittelt wird, kann man nur noch den Kopf schütteln.“ Betzin stellt in seiner Stellungnahme gegenüber den Dachauer Nachrichten klar, dass sich seine Enttäuschung und seine Zweifel nicht gegen Personen sondern unser Justizsystem richten, „welches aus meiner Sicht nicht mehr richtig funktioniert und in dem man als berufsmäßiger Übeltäter vielleicht sogar besser wegkommt, als manch unbescholtener Bürger wegen einer Kleinigkeit“.