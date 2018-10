Großer Andrang, wenig Kritik

Nur ein paar Fragen, aber keiner ernsthaften Kritik sah sich Bürgermeister Manfred Betzin bei der gut besuchten Bürgerversammlung ausgesetzt, die im brechend vollen Ottilinger-Saal stattfand.

Jetzendorf– Hier stand der Rathausneubau im Mittelpunkt, mit dem im kommenden Jahr begonnen werden soll.

Den Neubau erklärte die Architektin Tina Gerrer vom Ingenieurbüro Michael Grünwald in Aichach bis ins Detail. Zunächst aber stellte Betzin den Bedarf für den Neubau dar. „Das bestehende Rathaus gibt das nicht mehr her, was man von einer modernen Verwaltung einfordert, hier kann man auch den Datenschutz nicht einhalten“, sagte der Gemeindechef, stellte aber auch klar, dass es ein Zweckbau wird und man sich kein Denkmal setzen wolle. Um zukunftsfähig zu bleiben, sei der 1,9 Millionen teure Bau aber notwendig.

Was mit dem alten Postamt, das ja nur wenige Meter neben dem Rathaus steht, werden soll, wollte ein Bürger wissen. Laut Architektin ist langfristig geplant, dieses Gebäude abzureißen. Erhalten bleiben soll aber auf jeden Fall das bestehende Rathaus, das als Bürgerhaus oder Haus der Vereine Verwendung finden könnte. Auch wenn man die alte Post nicht gleich abreißt, gäbe es Platz für 13 Pkw-Stellplätze und drei Besucher-Stellplätze.

Zur Bürgerfrage, wie das neue Rathaus beheizt werden soll, erklärte Gerrer, dass eine Luft-Wärmepumpe angedacht sei, weil der vorhandene Platz nicht für eine Hackschnitzelanlage reicht. „Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass die Bürger jetzt wissen, was wir vorhaben“, sagte Betzin nach der Vorstellung des Projekts.

Das Thema Rettungswagen sprach Freie-Bürger-Gemeinderätin Ruth Kudorfer an. Nachdem der vierte Rettungswagen ja nach Scheyern ging, hoffe der Jetzendorfer Gemeinderat, dass ein fünfter Rettungswagen auf jeden Fall im südlichen Landkreis stationiert wird. „Das könnte Jetzendorf sein, ich habe jedenfalls unsere Bereitschaft erklärt“, versicherte Betzin mit dem Hinweis, dass es schon von Vorteil sei, dass mittlerweile der Hubschrauber öfter eingesetzt wird und der den Notarzt mitbringt. So glaubt der Bürgermeister, dass Jetzendorf auch längerfristig notärztlich gut versorgt ist.

Das MVV-Ruftaxi, das auch Jetzendorf anfährt, war ebenfalls ein Thema. Trotz dieser Einrichtung wünscht sich der Bürgermeister eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in Richtung Pfaffenhofen, „denn es macht keinen Sinn, dass aus jeder Gemeinde ein eigener Bus nach Pfaffenhofen fährt“. Stattdessen solle es ein durchdachtes Nahverkehrsnetzwerk geben, wie Betzin erklärt. Doch das könne man nur mit entsprechender Unterstützung seitens des Landkreises schaffen.

Dass sich im Laufe des vergangenen Jahres viel in baulicher Hinsicht in der Gemeinde getan hat, wurde anhand der Bilder von der Dorfmitte, dem gemeindlichen Friedhof und der Hochwasserfreilegung in Hirschenhausen deutlich. Dank der Kostenbeteiligung der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau habe die Gemeinde die Dorfmitte neu gestalten können, so Betzin. Dort ist in den vergangenen Wochen auch der wichtige Bus-Wendeplatz entstanden. Im Friedhof wurden dazu 20 Erdurnengräber neu geschaffen.

Südlich von Hirschenhausen wurden mit zwei Dammbauwerken außerdem Maßnahmen gegen Hochwasser getroffen. Obwohl hier schon Beträge von weit über 800 000 Euro im Raum standen, hat die Gemeinde mit einer kleineren Lösung für 240 000 Euro das Problem beheben können. „Dafür bekommen wir noch 105 000 Euro staatliche Fördermittel“, freute sich das Gemeindeoberhaupt und bedankte sich bei den betroffenen Bürgern für den Grunderwerb.

Eine kostspielige Angelegenheit wird die Sanierung der Jetzendorfer Schule, für die es schon ein Konzept gibt und mit der 2019 begonnen werden soll. Weil die Gemeinde diese Sanierung auf zwei bis drei Jahre strecken will, wird der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt. Finanziell beteiligen muss sich die Gemeinde auch an der Kläranlagen-Sanierung im Abwasserzweckverband.

Natürlich wurde auch der Breitbandausbau angesprochen, wozu die Gemeinde eine Million Euro einsetzen könne, aber bisher mit wenig tauglichen Firmen zu kämpfen hatte, wie der Bürgermeister darlegte. Mit einer neuen, von der Telekom eingesetzten Kabelverlegungs-Firma, soll es jetzt zügiger vorangehen.

Dank dem sehr hohen Gewerbesteueraufkommen aus dem Jahr 2017 sieht die finanzielle Situation in der Ilmtalgemeinde nach wie vor sehr positiv aus. Über die Pro-Kopf-Verschuldung von 8,94 Euro konnten die Zuhörer nur schmunzeln. Mit Rücklagen von über 5,3 Millionen Euro lässt sich dagegen gut arbeiten.

ost