Wie ein kleines Volksfest - Frautag zieht 20 000 Besucher an

Weihten das neue Weinzelt ein: Helga Künzel, Erika Stocker, Wolfgang Schneider und Robert Künzel (v.l.). © Josef Ostermair

Der Frautag in Jetzendorf hat 20 000 Besucher aus nah und fern angezogen.

Jetzendorf – Der Jetzendorfer Frautag, der als größter eintägiger Jahrmarkt Bayerns auch heuer wieder knapp 20 000 Besucher ins obere Ilmtal lockte, hat ein überaus großes Einzugsgebiet. Das war an Mariä Himmelfahrt mit einem Blick auf die Kennzeichen der rund um Jetzendorf geparkten Fahrzeuge zu sehen. Besonderes Interesse an diesem „Volksfest“ in Jetzendorf zeigt man von München bis Ingolstadt, und selbst einigen Augsburgern ist der Frautag nicht fremd.

Traditioneller Abendflohmarkt

Schon am Vorabend, beim traditionellen Abendflohmarkt des TSV Jetzendorf, gab es in der Dorfmitte mit dem laufenden Verkehr und den in Scharen ankommenden Fußgängern gelegentlich Verständigungsschwierigkeiten. An Schnäppchen fehlte es wahrlich nicht auf diesem riesigen Flohmarkt. Das Angebot reichte von Geschirr über Fahrräder und Lampenschirme bis hin zu riesigen Surfbrettern. Sogar eine eigene Hi-Fi-Abteilung hatten die Sportler eingerichtet.

Einen breiten Raum nahm auch Kleidung ein, die von Umstandsmode bis uralten Lederhosen reichte. In einer eigenen Halle war das breite Angebot von Büchern, Spielwaren, Reisekoffern und Taucheranzügen untergebracht.

Bürgermeister Manfred Betzin und Oberturner Hansi Winklmair als Marktschreier

Als Marktschreier betätigten sich Bürgermeister Manfred Betzin und Oberturner Hansi Winklmair, die versuchten, ausgediente Gartenzwerge an den Mann zu bringen. Auch die Verköstigung der vielen Gäste mit Steaksemmeln, Schweinswürstl oder Kaffee und Kuchen hat der Vereinskasse gut getan.

Marktschreier: Propagandisten versuchten mit Vorführungen die Menge zu überzeugen. © ost

Zeitgleich spielten nur 20 Meter vom Flohmarktplatz entfernt die „Roadrunners“ im vollbesetzten Postwirt-Biergarten auf, wo am Frautag die Steinkirchner Blasmusik begeisterte. Live-Musik gab’s auch beim Buchberger. Premiere im neuen Weinzelt, das deutlich größer ist als die bisherige Weinlaube, feierte der Tennisclub nahe der Ilm. Auch hier herrschte bis spät in die Nacht beste Stimmung.

So eine Karussellfahrt lässt Kinderherzen höher schlagen. Für den Nachwuchs war einiges geboten. © ost

Entlang der Hauptstraße, der Indersdorfer Straße und Teilen der Schulstraße öffneten schon vor 8 Uhr die ersten der insgesamt über 200 Stände. Von Kindern stark frequentiert waren wie gewohnt die Spielzeugstände. Auch ein Karussell und eine Spickerbude zogen die Kleinen an. Dass es heuer keine Schiffschaukel gab, haben allerdings einige Eltern beklagt. Andere konnten nicht verstehen, dass die Pizzeria heuer nicht geöffnet und keine Tische aufgestellt hatte, während die „Bierburgen“ beim Postwirt, Buchberger, Ottilinger und Öttl rappelvoll waren.

Die Steinkirchner Blasmusik begeisterte im vollbesetzten im Postwirt-Biergarten. © ost

Zum dreitägigen Campus-H5-Festival luden Katharina und Robert Freudenberg in die Hauptstraße 5 ein. Hier gab es am ersten Tag eine „Tonwerkstatt“ (töpfern und musizieren), ein Boule-Turnier für Neugierige und ein Open-Air-Kino. Tags darauf wurde zu „Kasperl & die Sahneschnitte“, Siebdruck und Gruppentanzen mit Weltmeister Fernando Navarro eingeladen. Auch kreatives Kartenstempeln, Bogenschießen, meditative Kreistänze und ein Schwertkampf mit Alex Hollinger durfte nicht fehlen.

Groß und Klein hatten Spaß beim Schlendern durch die lange Standlstraße. © ost

Erstmals beim Frautag dabei war der Amperbräu aus Bergkirchen. Wer es lieber süß wollte, steuerte den Stand mit Waffeln, Crêpes, Softeis und Schlamm-Bowle an. Am Abend war der Frautag noch lange nicht zu Ende. Da konzentrierte sich alles auf das neue Weinzelt und auf die Mega-Party beim Maibaum, wo viele junge Leute bis spät in die Nacht tanzten.

