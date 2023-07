Wieder ein Brand im Bonholz bei Jetzendorf ‒ Feuerwehren haben Lage schnell unter Kontrolle

Von Josef Ostermair schließen

Im Bonholz in der Nähe des Waldkletterparks Jetzendorf gab am Freitag einen kleinen Brand. Die Feuerwehren hatten die Lage schnell unter Kontrolle.

Jetzendorf – Im Bonholz von Sebastian Freiherr von Freyberg zwischen dem Waldkletterpark Jetzendorf und Kemmoden gab am Freitag einen kleinen Brand.

Ein Jetzendorfer hatte beim Vorbeifahren die Rauchentwicklung bemerkt und gegen 10.20 Uhr die Feuerwehr gerufen. Daraufhin rückten die Jetzendorfer und die Hilgertshauser Wehr mit drei Löschfahrzeugen und einem Mehrzweckfahrzeug aus und hatten den Brand, der aus dem Inneren eines Haufens von Hackschnitzelholz kam, schnell im Griff.

Seit November 2022 der dritte Brand im Bonholz

Thomas Wenger, Gutsverwalter des Jetzendorfer Barons, war schnell vor Ort. Für ihn sind Waldbrände in Wäldern des Barons nichts Neues, denn seit November 2022 ist dies nun schon der dritte Brand. Die Ursachen kennt er nicht. Zum zweiten Mal brannte es fast an gleicher Stelle. Weil das Hackschnitzelholz frisch geschlagen war und erst gestern der Haufen nahe der Kreisstraße entstand, liegt für Wenger Brandstiftung nahe. Das sahen auch mehrere Feuerwehrler so.

Die Polizeiinspektion Pfaffenhofen war vor Ort und ermittelt weiter. Eine Brandstiftung kann laut einer Polizeisprecherin derzeit nicht ausschlossen werden, es gebe allerdings keine Hinweise, die konkret darauf hindeuten. Generell hat die Regung von Oberbayern wegen der erhöhten Waldbrandgefahr für das aktuelle Wochenende oberbayernweit Beobachtungsflüge angeordnet. angeordnet. Die Flüge finden jeweils am Nachmittag statt. ost