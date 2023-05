Erdweg gründet Kommunalunternehmen

Bürgermeister Christian Blatt betont die Wichtigkeit eines Kommunalunternehmens. (Symbolbild). © kn

Wie einige andere Landkreis-Gemeinden hat jetzt auch Erdweg ein Kommunalunternehmen (KU) gegründet. Bürgermeister Cristian Blatt betonte die Wichtigkeit dieses Schrittes.

Erdweg – Wie einige andere Landkreis-Gemeinden hat jetzt auch Erdweg ein Kommunalunternehmen (KU) gegründet. „Das wird für viele Themen immer wichtiger“, erklärte Bürgermeister Christian Blatt am Dienstagabend im Gemeinderat. Blatt nannte als Beispiele die Bereiche Wohnen, Kläranlage oder Energieversorgung. Und im Besonderen das geplante Energiekonzept Erdweg-Mitte oder das Projekt eines medizinischen Versorgungszentrums Erdweg in der Hauptstraße 20.

Ein KU helfe, „uns sinnvoller und wirtschaftlicher zu bewegen“, betonte der Gemeindechef. So unterliege ein KU ab einem gewissen finanziellen Schwellenwert unter anderem nicht mehr dem europäischen Vergaberecht, wie Rechtsanwalt Andreas Hilge (Fachanwalt für Verwaltungs- und Steuerrecht) später erläuterte.

Der Grundsatzbeschluss, ein Kommunalunternehmen zu gründen, war bereits in der April-Sitzung gefallen. An diesem Abend ging Hilge mit dem Gremium nun akribisch die Satzung Paragraf für Paragraf durch.

Demnach ist ein KU ein selbstständiges Unternehmen der Gemeinde Erdweg in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigenem Konto und Rechnungskreislauf. Das Stammkapital beträgt 25 000 Euro.

Gegenstand des Kommunalunternehmens und damit „erster Zweck“ ist die Bauland-Entwicklung sowie die Entwicklung von infrastrukturellen Einrichtungen. Der Jurist erklärte jedoch, man könne „eine ganze Menge unter dieses Dach packen“.

Bei der Besetzung von Vorstand und Verwaltungsrat wurde indes die vorgegebene Satzung abgeändert: In Erdweg besteht der Vorstand statt aus zwei nur aus einem Mitglied: Bürgermeister Christian Blatt. Denn, so der Gemeindechef, die Vertretungsregelung sei immer gegeben.

Änderungen gab es indes, was die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder betrifft. Michael Graf und Nepomuk Graf von Hundt (beide Wählergemeinschaft Unterweikertshofen) beantragten, diesen von sechs auf acht Mitglieder aufzustocken, „sonst wären wir wie die SPD nicht drin“, so Graf. Und von Hundt ergänzte, dass ansonsten viel an einigen Ratsmitgliedern vorbeigehe. Nach kurzer Diskussion orientierte sich das Gremium schließlich am Ausschuss-Besetzungsverfahren. Die SPD geht dennoch leer aus, weil sie nur durch Arlette Amend im Gemeinderat vertreten ist.

Der Verwaltungsrat sieht damit folgendermaßen aus: Vorsitzender ist Bürgermeister Christian Blatt, sein Stellvertreter 2. Bürgermeister Otmar Parsche. Zwei Mitglieder entsendet die CSU in den Verwaltungsrat: Andreas Höchtl und Thomas Kreis (Stellvertreter: Karl Thätter und Veronika Eisenhofer). Jeweils einen Sitz bekommen die übrigen Wählergruppen. Wählergemeinschaft Großberghofen: Johannes Mertl (Stellvertreter: Thomas Mair); Überparteiliche Wählergemeinschaft Eisenhofen: Alexander Winterholler (Stellvertreter Dominik Schöngruber); Wählergemeinschaft Unterweikertshofen: Michael Graf (Stellvertreter: Nepomuk Graf von Hundt); Freie Wählergruppe Welshofen: Helmut Bayer (Stellvertreter: Dr. Joseph Ndogmo); Freie Wähler Erdweg: Matthias Osterauer (Stellvertreter: Ralph Bibinger); Freie Wählergemeinschaft Kleinberghofen: Christa Kreitmair (Stellvertreterin: Franziska Stegmair). Die Satzung wurde einstimmig beschlossen, die außerplanmäßigen Ausgaben für das Stammkapital des Kommunalunternehmens genehmigt.

