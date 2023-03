Ehrliche Beratung, umfassender Service und viel Erfahrung

Teilen

Heike Stürz und Josef Lechenbauer präsentieren den ersten und den zweiten Preis der großen Jubiläums-Verlosung: ein Trekking-E-Bike des Markenhersteller Haibike und eine leistungsstarke Motorsäge von Husqvarna. © Josef Lechenbauer

Das Asbacher E-Bike-Team und Gartengeräte-Geschäft Josef Lechenbauer feiert vom 31. März bis 2. April doppelt: 20-jähriges Jubiläum und neue Räumlichkeiten

Asbach – In der Asbacher Himmelreichstraße 3 wird groß gefeiert: ganze drei Tage, vom Freitag, 31. März bis zum Sonntag, 2. April. Der Grund: Das E-Bike-Center von Josef Lechenbauer und sein Mähroboter- und Gartengeräte-Geschäft blicken auf eine 20-jährige erfolgreiche Geschichte zurück – zudem freut sich das Lechenbauer-Team auf eine positive Zukunft in seinen neuen Räumlichkeiten.

20 Jahre Josef Lechenbauer – Tag der offenen Tür Vom 31. 3 bis 2.4. 2023 von 10°°- 18°° Uhr in Altomünster

Asbach, Himmelreichstraße 3

„Eigentlich sind wir zwei Jahre zu spät dran“, erzählt Josef Lechenbauer, „eigentlich hätten wir unser Jubiläum schon 2021 feiern wollen.“ Denn er eröffnete schon im Jahr 2001 sein Fahrrad- und Gartengeräte-Geschäft mit der angeschlossenen Werkstatt. Es war daher auch kein Zufall, dass der Betrieb seinen Neubau mit dem großen Showroom im Herbst 2021 bezogen hatte. „Doch damals ließ die Coronalage eine Feier leider nicht zu“, erinnert sich der Inhaber. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir das jetzt nachholen können“, ergänzt die E-Bike-Spezialistin und stellvertretende Geschäftsführerin Heike Stürz, die schon seit 15 Jahren im Lechenbauer-Team eine wichtige Rolle spielt. Sie hat schon damals auf E-Bikes, sportliche Räder und Sonderfahrräder gesetzt, viel früher als manches andere Fahrrad-Geschäft. Die Lechenbauer-Kundinnen und -Kunden profitieren heute von der Erfahrung und der Kompetenz der Asbacher Spezialisten. Natürlich auch in Sachen Mährobotern, Garten-, Forst- und Reinigungstechnik.

Die besten Bikes von Josef Lechenbauer Fotostrecke ansehen

20 Jahre Lechenbauer Gartengeräte und E-Bike-Center – die Jubiläumsfeier

Was erwartet die Besucher an den drei Feier-Tagen? „Eine Mega-Ausstellung an E-Bikes und eine ebenso große Ausstellung an neuesten und bewährten an Garten- und Forstgeräten, darunter intelligente neue Mähroboter von Topherstellern wie Husqvarna“, zählt Heike Stürz auf. Josef Lechenbauer fährt fort: „Wir haben uns super Angebote ausgedacht. Natürlich bieten wir auch Probefahrten mit unseren neuesten E-Bikes an sowie Fachgespräche zu den Themen Fahrradleasing und Finanzierung.“ Besonders interessant: die Ausstellung der Lasten-, Therapie- und Dreiräder.

Impressionen vom E-Bike-Team und Gartengeräte-Geschäft Josef Lechenbauer Fotostrecke ansehen

Dass das freundliche Lechenbauer-Team für das leibliche Wohl der Besucher sorgen wird, versteht sich von selbst: mit Schmankerl vom Grill und mit Kuchen, Kaffee und kalten Getränken.

Bezug des Neubaus mit seinem großen Showroom – die große Jubiläums-Verlosung

Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, an der großen Lechenbauer-Verlosung zugunsten der Bürgerstiftung Altomünster teilzunehmen: der erste Preis ist ein edles bequemes Trekking-E-Bike des Markenhersteller Haibike, der zweite Preis eine leistungsstarke Motorsäge von Husqvarna, der dritte Preis von Fahrradhelm von Abus. Zudem gibt es zahlreiche weitere Preise zu gewinnen. Der Lospreis beträgt fünf Euro. Lose können bei der Apotheke Altomünster, der Tankstelle Rauscher in Gachenbach, bei der Sparkasse in Altomünster sowie im Lechenbauer-Geschäft in Asbach erworben werden. Der Lospreis beträgt fünf Euro. Der Losverkauf endet am Sonntag, 2. April, 16.30 Uhr. Anschließend wird der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Josef Steinhardt, der Altomünsterer Gebietsleiter der Sparkasse Dachau, die Gewinnerlose ziehen.

Was Sie bei uns erwartet

Online-Shop – Entdecken Sie die neuesten Modelle

E-Bikes

Spezialbikes

Zubehör

E-Bike-Service

20 Jahre Erfolg in einer schwierigen Branche – das Lechenbauer-Erfolgsrezept

Diese Frage haben Josef Lechenbauer und Heike Stürz wohl schon oft gehört: „Was ist Ihr Erfolgsrezept in einer hart umkämpften Branche?“ Heike Stürz muss nicht lange nachdenken: „Offene und ehrliche Beratung! Und unser eingespieltes Team mit seiner großen Kompetenz.“ „Unser Service und unsere Werkstatt“, lautet die Antwort von Josef Lechenbauer. „Wir helfen allen. Auch bei Geräten, die nicht bei uns erworben wurden

Heike Stürz hat den E-Bike-Bereich aufgebaut und ständig erweitert, etwa um Räder für Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder um Lastenräder für junge Familien oder Gewerbetreibende. Im Showroom sind E-Bikes von namhaften Herstellern wie Winora, Husqvarna, Haibike, Hercules oder Victoria zu sehen. Sowie Spezial E-Bikes von Van Raam, Babbou und ben-e-bike.

Josef Lechenbauer kennt sich bei den Stärken und Schwächen von Mährobotern bestens aus, ebenso bei Garten- und Forstgeräten oder auch Hochdruckreinigern. Der aktuelle Tipp des Firmenchefs lautet: „Akku-Kombi-Gartengeräte. Mit einem Akkutyp, der für jedes Gerät passt. Sehr praktisch und außerdem energieeffizient!“

Das Lechenbauer Team und die 3 Preise Rad, Kettensäge, Helm. © Josef Lechenbauer

Das Lechenbauer-Team – kompetent und sympathisch

Das Asbacher Technikteam besteht dem Zweirad-Mechaniker-Meister Nick Schnugg, dem Elektroniker und E-Bike-Techniker Dorian Stürz (Heikes Sohn), den Zweirad-Mechanikern Philipp Vix und Martin Thurner und Marco Czok, der sich auf Therapieräder sowie auf Räder für Menschen mit körperlichen Einschränkungen spezialisiert hat. Er kennt sich zudem bestens aus mit Firmenleasing und Finanzierungen. Dafür, dass der Laden immer rund läuft. Gertraud Gruber und Angelika Knörr, als Assistentin der Geschäftsleitung, kümmern sich mit Heike Stürz um alle Büroangelegenheiten. Ein weiteres wichtiges Teammitglied ist der Yorkshire-Terrier Lino, der alle Besucher stets freudig begrüßt und zum Spielen auffordert. Ab September verstärkt übrigens ein Auszubildender zum Zweirad-Mechaniker das Lechenbauer-Team.

Die Atmosphäre bei uns ist sehr familiär, die Arbeit im Team macht einfach Spaß

Tipps vom Profi: E-Bike richtig satteln

Kontakt

Josef Lechenbauer

E-Bike-Center Lechenbauer

Himmelreichstr. 3

85250 Altomünster

Telefon: 08254-998233

Web: www.e-bike-center.de

E-Mail: info@e-bike-center.de

Facebook

Instagram