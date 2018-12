Das Jugendtheater am Stadtwald feiert am kommenden Samstag mit dem Stück Peter Pan Premiere - das Besondere daran: es ist ein Musical.

Dachau – „Reich mir die Hand und ich zeig’ Dir wie man wirklich fliegt!“ Mit diesen Liedversen beginnt die Reise ins Nimmerland und das erste Lied des Musicals „Peter Pan“ der Jugendbühne des Theaters am Stadtwald. Am kommenden Samstag feiert das Stück Premiere.

Peter Pan, gespielt vom elfjährigen Thilo Oehler aus Allach und Wendy, gespielt von der elfjährigen Dachauerin Delia Layouni, verzaubern den Theatersaal bereits in den ersten Szenen der Probe in die magische Welt des Peter Pans.

„Die Thematik führten wir vor neun Jahren schon mal auf. Nun trauen wir uns aber, eine neue Version als Musical erstmals auf zuführen“, berichten Alexander Langer und Daniela Rothe, die beiden Leiter der Jugendbühne. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren wirken am diesjährigen Weihnachtsstück mit. Seit Januar proben die jungen Musical-Darsteller einmal wöchentlich.

Die Geschichte handelt von den Geschwistern Wendy, John und Michael, die mit Peter Pan, dem Jungen, der nie erwachsen werden will, ins Nimmerland reisen. Dort warten nicht nur unbegrenzte Möglichkeiten, sondern auch Abenteuer, die gemeistert werden müssen, um das Nimmerland zu retten.

„Mir gefällt am besten an der Rolle, dass Peter Pan ein so mutiger, selbstbewusster Junge ist. Wenn ich schauspiele, dann lebe ich in der Welt, in der ich spiele“, schwärmt Thilo Oehler über seine Rolle. „Neben meiner eigenen Rolle mag ich den Captain Hook ganz gerne. Er ist so lustig aber zugleich auch geheimnisvoll und böse“, ergänzt der Elfjährige zu den Figuren des Stücks.

Nach der ersten Szene, in der das Kinderzimmer der drei Geschwister in London zu sehen ist, folgt im nächsten Akt, ein malerisches Bühnenbild: Der Zuschauer begibt sich auf eine Insel, wo er auf Piraten, Indianer und ein riesiges Piratenschiff am Ufer trifft. „Nimm die Beine in die Hände und dann duck Dich, denn am Ende kriegt der Hook Dich“, heißt es, als Captain Hook, gespielt von Lilly Isbaner, 13, aus Dachau, die Bühne betritt. „Ich bin der Chef, ich bin genervt, und ich kann machen und ändern was mir gefällt“, so beschreibt die Schauspielerin, die seit fünf Jahren Teil der Jugendbühne ist, ihre Rolle.

Ob diese Charaktereigenschaften des Captain Hook, Peter Pan und den Geschwistern noch zum Verhängnis werden, können die Besucher in den Vorstellungen der Jugendbühne am Stadtwald erfahren. Nur so viel sei verraten: Captain Hook mag in dem Stück genervt sein – die Zuschauer werden sich aber 100-prozentig entspannen können.

Premiere

ist am Samstag, 15. Dezember, um 13 Uhr im Theatersaal des ASV Dachau. Weitere Termine sind am 16. ,22. ,23., und 24. Dezember um jeweils 13 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 6 Euro bei der Dachauer Rundschau in der Konrad-Adenauer-Straße 27 oder an der Tageskasse.