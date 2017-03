Karlsfelder (16) stirbt nach Lawinenunglück im Krankenhaus

Der 16-jährige Jugendliche aus Karlsfeld, der in Ratschings in Südtirol von einem Schneebrett erfasst wurde, ist tot. Er starb im Krankenhaus.

Bozen/Karlsfeld - Der Jugendliche aus Karlsfeld, der wie berichtet beim Skifahren in Ratschings in Südtirol von einem Schneebrett erfasst und verschüttet wurde, hat es nicht geschafft. Er erlag am späten Donnerstagnachmittag im Bozener Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Zusammen mit vier Freunden war der 16-Jährige am Mittwoch im Skigebiet Ratschings-Jaufen ein wenig abseits der Piste, als das Unglück geschah. Ein Schneebrett löste sich, und während die vier Freunde des Karlsfelders, die alle mit Snowboards unterwegs waren, der Lawine entkamen, wurde der einzige Skifahrer der Gruppe erfasst und verschüttet.

Der Tod des Jugendlichen löst in der Heimat große Trauer aus.