Die neue Petershauser Band „Latin House“ begeistert mit vierstündigem Konzert

In Petershausen hat sich eine neue Band gegründet: Thomas Bendzko mit seiner Latin Jazzband „Latin House“ begeisterte die Besucher ihres Konzertes „Fiesta Latina“ mit sensationellen Rhythmen.

Petershausen – Warmes Licht, laue Luft, karibische Klänge mitten in Petershausen. Und dies lag nicht allein an der ansprechend gestalteten Sporthalle, in der der Kulturförderverein Petershausen die Besucher willkommen hieß, sondern vor allem an den Rhythmen, mit welchen Thomas Bendzko mit seiner Latinband „Latin House“ das Publikum sofort in den Bann zog.

Ein großer Klassiker des Latin Jazz jagte den nächsten und das Publikum folgte jedem Titel mit wachsender Begeisterung und allem Respekt, den man den großen Klassikern zollt, vor allem, wenn diese so wunderbar arrangiert waren wie Kapers „On Green Dolphin Street“ oder „Blue Bossa“ von Kenny Dorham.

Ein besonderes Hörvergnügen bereitete der Bandleader auch mit seiner afro-kubanischen Version von Herbie Hancocks „Dolphin Dance“, welches das zweite Set des Abends abrundete. Mit Bendzkos Eigenkompositionen wie „Latin Adventure“ und „Borracho“ perfektionierte Latin House ihr Programm. In einem dritten Set gab die Band noch einmal alles: „Manteca“, „Rio“, „Spain“, „Blue Bossa“ und „Caravan“ von Ellington, Mills & Tizol bildeten den Höhepunkt und es war ein Genuss, dem durchaus harmonischen Wettstreit der Posaunenklänge von Thomas Bendzko und dessen ehemaligem Schüler Jannis Kroek zu lauschen, die die Bühne und die Zuhörer trotz fortgeschrittener Stunde noch einmal zum Beben brachten.

Vier Stunden lang begeisterten Thomas Bendzko und die weiteren Bandmitglieder, allen voran der Meister am Saxophon Wolfhard Metz, aber auch der Bassist Christian Klos, der Schlagzeuger Tom Steppich sowie Cèderic Bonnet am Keyboard und Josè Maldonado an seinen Bongos. Alle überzeugten sie in ihren Solopartien und fanden dann immer wieder in einem sich ergänzenden, kraftvollen Ausdruck zusammen.

Gottfried Möckl