Corona-Teststation jetzt auch in Karlsfeld

Auf Initiative der Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin im Gesundheitszentrum Karlsfeld und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde geht ab dem Montag, 27. April eine Corona-Teststation in Betrieb.

Karlsfeld – Diese wird aus einem Container und einem Screening-Wagen bestehen und sich auf dem Parkplatz vor dem Gesundheitszentrum Karlsfeld, Münchner Straße 187 befinden.

Die neue Teststelle ist mit dem Landratsamt Dachau und der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) abgestimmt. Es gibt bisher einige Ärzte im Landkreis, auch in Karlsfeld, die den Corona-Test vor Ort in ihren Räumlichkeiten durchführen können, wie etwa das Dachauer MVZ; andere Ärzte bedienen sich des Containers der Gemeinde Odelzhausen, der Anfang April aufgestellt wurde.

In dem neuen Karlsfelder Container können sich die Patienten jetzt ebenfalls testen lassen. Für Patienten anderer Ärzte, die einen Code für die zentrale Teststation des Landkreises in Markt Indersdorf erhalten haben, ist die Karlsfelder Teststation nicht zuständig.

Patienten können sich vor dem Eintritt in das Gesundheitszentrum Karlsfeld einem Fieber-Test (Screening) unterziehen und werden dann nach Wunsch in die Zielpraxis eingelassen.

„Wir haben die Befürchtung, dass Bürgerinnen und Bürger mit Diabetes, der Lungenkrankheit COPD oder Herz- und Krebserkrankungen etc. aufgrund des Coronavirus nicht mehr in die Praxen gehen. Wir möchten den Menschen die Angst nehmen, denn infizierte Patienten gelangen so nicht mehr in die meist eh schon leeren Praxen“, erklärt Dr. Dominik Seifert vom Ärzteteam der Allgemeinmedizin. dn

Zudem wird für Patienten mit Infekt-Zeichen eine räumlich getrennte Fiebersprechstunde in einem Container auf dem Parkplatz angeboten. Hier werden akut erkrankte Patienten adäquat versorgt. Hierdurch soll eine Trennung zu den Praxen im Gesundheitszentrum erreicht werden.

Wer sich lediglich auf das Coronavirus ohne Besuch des Gesundheitszentrums testen lassen möchte, wird gebeten, sich auf dem Parkplatz am Anhänger vor dem Container zu melden. Es werden nicht nur Patienten des Gesundheitszentrums getestet, sondern auch Patienten mit einer Überweisung von anderen Arztpraxen, um diese zu entlasten.

