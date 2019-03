Betrunkener Pedelec-Fahrer verursacht Unfall

Ein 52-jähriger Karlsfelder hat sich am Dienstag mit einem Fetzenrausch auf sein Pedelec gesetzt. Er fuhr nicht nur auf dem falschen radweg, sondern rammte auch noch einen Omnibus.

Karlsfeld - Am Dienstag gegen 15.15 Uhr fuhr ein 52-jähriger Karlsfelder mit seinem Pedelec vorschriftswidrig auf dem linken Radweg der Münchner Straße in Richtung Dachau. Ein 68-jähriger Busfahrer war zur gleichen Zeit in Richtung München unterwegs. Auf Höhe der „Karlsfelder Meile“ verriss der Pedelec-Fahrer den Lenker und stieß gegen die Beifahrerseite des vorbeifahrenden Omnibusses. Durch die Kollision stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Beim 52-Jährigen wurde von den eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch festgestellt und ein Alkoholtest durchgeführt. Mit fast zwei Promille war der Mann nicht mehr fahrtauglich, dies war vermutlich auch der Grund für das Verreißen des Lenkers. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1050 Euro.