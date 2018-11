Die Karlsfelderin Barbara Obermeier spielt im Medicus-Musical die Hauptrolle

Schon als Schülerin wusste Barbara Obermeier: Ich will Musical-Darstellerin werden. Der Traum ging in Erfüllung. Jetzt spielt die 36-Jährige im Deutschen Theater in München die weibliche Hauptrolle im Musical „Der Medicus“.

Karlsfeld – Ganz am Anfang stand die English-Drama-Group am Ignaz-Taschner-Gymnasium. Das berühmte Musical „Cats“ spielte Barbare Obermeier damals mit ihren Schulkameraden. Und die junge Gymnasiastin war flugs infiziert, sie wusste sofort: Ich will Musical-Darstellerin werden. Der Traum ging in Erfüllung. Jetzt spielt Barbara Obermeier im Deutschen Theater in München die weibliche Hauptrolle im Musical „Der Medicus“.

„Das ist eine ganz schöne Partie“, sagt Barbara Obermeier über die aktuelle Rolle der „Mary“. Aber die aus einer Karlsfelder Musikerfamilie stammende Künstlerin hat in den vergangenen zehn Jahren, die sie in Österreich verbrachte, schon größere Rollen gespielt und gesungen. Barbara Obermeier war bei Inszenierungen so bekannter Musicals wie „Les Misérables“, „Tanz der Vampire“ und „Sister Act“ Teil des Ensembles. Bei „Sister Act“ traf sie den Hollywood-Star Whoopie Goldberg, auch Größen wie Phil Collins und den weltberühmten Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber lernte sie schon kennen. Bei der Medicus-Premiere am vergangenen Freitag saß der irische Popstar Chris de Burgh im Deutschen Theater. „Ich habe kurz mit ihm gesprochen, die Aufführung hat ihm sehr gut gefallen“, berichtet Barbara Obermeier.

Mit seinem Eindruck steht de Burgh nicht allein. Auch bei Kritikern kam das 170 Minuten lange und überaus aufwendig inszenierte Musical sehr gut weg, im Gegensatz zur 2013 erschienenen Verfilmung übrigens.

Der Roman „Der Medicus“ ist ein Weltbestseller. Noah Gordon erzählt die Geschichte des jungen Engländers Rob Cole, der sich im frühen Mittelalter auf den beschwerlichen Weg von London in die persische Stadt Isfahan macht, um dort vom berühmtesten Mediziner seiner Zeit zu lernen.

Deutsches Theater München: „So glücklich, ein Teil der Medicus-Familie zu werden“

Schon im ersten Akt trifft Cole, gespielt von Patrick Stanke, auf die schottische Schönheit Mary. „Die beiden verlieben sich, und im zweiten Akt gibt es ein Happy End“, verrät Barbara Obermeier.

Die 36-Jährige steht längst auf dem Zettel vieler Musical-Produzenten. So musste sie kein aufreibendes Casting durchlaufen, um „Mary“ spielen zu dürfen. Barbara Obermeier schickte schlicht ein Video an die Medicus-Macher, auf dem sie „Kilmarnock“ singt, das bekannteste Lied der „Mary“. Prompt stand das Engagement.

„So glücklich, ein Teil der Medicus-Familie zu werden“, schrieb sie daraufhin auf ihrer Facebook-Seite – „und dankbar und voller Vorfreude, wieder in meiner Heimat zu spielen.“ Viele Freunde und Bekannte haben sich den „Medicus“ schon angesehen oder werden das noch tun. „Und meine Eltern waren in der Premiere“, freut sich Barbara Obermeier.

26 Aufführungen stehen in München auf dem Spielplan. Anschließend geht es ohne Pause weiter für Barbara Obermeier. Im Dezember beginnen im Darmstädter Staatstheater die Proben für „Kiss me Kate“, ein Musical von Cole Porter. Barbara Obermeier spielt die „Lilli Vanessi“. Wieder eine Hauptrolle – und sicher wieder eine „ganz schöne Partie“.

Thomas Leichsenring

„Der Medicus“

wird noch bis zum 25. November im Deutschen Theater in München aufgeführt. Karten unter 089/55 234 444.

Lesen Sie auch:

Sonderausstellung „Zehn Jahre Rotkreuz-Museum“ in Dachau

Das BRK-Museum im Rotkreuzhaus erwartet anlässlich seines zehnjährigen Bestehens die Besucher von Samstag, 17., bis einschließlich Sonntag, 25. November, mit vielen interessanten Exponaten, die einen informativen Überblick über die Geschichte des Roten Kreuzes geben.

Kritik am Entwurf für neues Landratsamt

Das Landratsamt soll am jetzigen Standort neu und größer gebaut werden. Dafür gibt es auch schon einen Entwurf, gegen den nun aber die Bündnis-Fraktion im Stadtrat zu Felde zieht. Grund: Der Neubau sei aufgrund seiner Glasfassade unwirtschaftlich.