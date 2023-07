100 000 Gäste feierten auf dem Siedlerfest in Karlsfeld

Da sprang der Funke über: Als es kühler wurde, wurde auch drinnen richtig eingeheizt. © Norbert Habschied

„Wir sind rundum zufrieden“, sagt Christa Berger-Stögbauer, die Festreferentin in ihrem Fazit zum 65. Karlsfelder Siedlerfest.

Karlsfeld - „Wir hatten eine tolle Stimmung auf dem Festplatz und im Zelt, bestes Volksfestwetter und zahlreiche Highlights – was will man mehr“, so Christa Berger-Stögbauer.

Siedlerfest war gut besucht, die Leute waren zufrieden

Egal ob Festumzug mit den Karlsfelder Vereinen, Seniorennachmittag, Brillant-Feuerwerk oder Fundsachen-Versteigerung des Münchner Flughafens: „Die Veranstaltungen waren alle gut besucht und die Leute hochzufrieden“, freut sich Berger-Stögbauer. Aus der Vielzahl an Höhepunkten hebt die langjährige Festreferentin eine Sache besonders hervor: „Dass wir dieses Jahr mal wieder ein Riesenrad hatten, war eine besondere Attraktion. Der Blick über den See, über Dachau und München und bei klarer Sicht bis in die Berge war einzigartig und einfach fantastisch“, schwärmt Christa Berger-Stögbauer, die mit ihrem 40-köpfigen Team das Siedlerfest wieder bestens gestemmt hat. Am Siedlerfest-Donnerstag wurde das noch brandneue Riesenrad dann hochoffiziell mit Gottes Segen eingeweiht.

Auch das Feuerwerk am Freitagabend habe einmal mehr einen unvergesslichen Anblick geliefert. „Wir arbeiten da seit 40 Jahren mit einem der besten Pyrotechniker in Deutschland zusammen, und das sieht man einfach“, schwärmt Berger-Stögbauer.

Auch Festwirt Peter Brandl blickt auf „zehn gelungene Tage Siedlerfest“ zurück und ist „hochzufrieden“ mit dem diesjährigen Verlauf. „Es war wieder ein sehr schönes Fest für die ganze Familie und vollkommen friedlich. Das ist für uns immer mit das Wichtigste“, betont Peter Brandl.

Keine großen Zwischenfälle

Laut Christa Berger-Stögbauer zieht die Polizeiinspektion Dachau ebenfalls eine positive Resonanz. „Für ein Fest dieser Größenordnung ist deutlich weniger passiert als üblich“, freut sich die Organisatorin.

Taten sich bei der Hitze anfangs schwer, die Zuhörer von draußen nach drinnen zu bewegen: die Blechblos’n am letzten Siedlerfestabend. © Norbert Habschied

Selbst der bedauerliche Konzertabbruch beim Auftritt von Schlagerqueen Mia Julia nach gesundheitlichen Problemen infolge eines technischen Defekts habe der Stimmung im Zelt kaum einen Abbruch getan. „Die Leute haben mit DJ einfach weitergefeiert“, so Brandl. Und auch an den anderen Abenden sei die Stimmung mit Bands wie Ois Easy, der Högl Fun Band oder der Partyband Tropical Rain „ausgezeichnet“ gewesen, betont der Festwirt. „Es war wirklich ein schönes Fest für die ganze Familie“ schwärmt Peter Brandl, der zusammen mit seiner Familie und seinem Service-Team jeden Tag zwischen 8000 und 10 000 Besucher bewirtet hat. Insgesamt also über 100 000 Gäste.

Bald schon beginnen die Planungen für 2024

Vor dem Fest ist nach dem Fest, und deshalb steht das Team um Christa Berger-Stögbauer schon bald wieder in den Startlöchern. „Wir gönnen uns nach dem Abbau und der Platzreinigung jetzt zwei bis drei Wochen Pause, dann beginnen schon wieder die Planungen für das Karlsfelder Siedlerfest 2024“, so die Festreferentin.

