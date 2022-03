126 Flüchtlinge aus der Ukraine in Karlsfeld

Von: Thomas Leichsenring

Karlsfeld – Seit Beginn des Krieges haben sich in Karlsfeld 126 Menschen aus der Ukraine angemeldet. Das hat Bürgermeister Stefan Kolbe am Donnerstagabend im Gemeinderat mitgeteilt. Von den Flüchtlingen sind 13 Kinder und 40 Jugendliche. Bisher sind alle Menschen privat untergebracht. „Die Hilfsbereitschaft der Karlsfelder war von Anfang an sehr groß“, sagte Kolbe.

Kolbe wies nochmals darauf hin, dass ältere Kinder die Schulen besuchen könnten. Problematischer sei die Betreuung von kleinen Kindern. „Das ist sehr schwer, wir haben in den Kindertagesstätten Wartelisten“, so Kolbe. Dennoch werde die Gemeinde versuchen, Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder der Geflüchteten zu schaffen.

In der Gemeinde Karlsfeld kamen 126 Flüchtlinge mit ukrainischem Pass an © BSP/Ukrinform/dpa

Vor wenigen Tagen traf sich erstmals ein Runder Tisch, um das Thema „Ukraine-Flüchtline“ zu erörtern. Mit dabei waren neben Rathausmitarbeitern unter anderem Vertreter des Sportvereins, der Volkshochschule, der Schulen und Kindergärten. Am nächsten Treffen sollen auch Vertreter der Karlsfelder Kirchen teilnehmen.

Der Helferkreis, der sich 2015 zu Beginn der großen Flüchtlingswelle in Karlsfeld gegründet hat, erklärte sich bereit, auch jetzt Unterstützung zu leisten. Er hat eine eigene Homepage: www.hk-karlsfeld.de.

Wie Kolbe betonte, werden aktuell keine Sachspenden benötigt. Der Helferkreis verfügt noch über ausreichend Kleidung, Fahrräder und Spielsachen für Kinder. Kolbe: „Die Lager des Helferkreises sind voll.“ Anstatt Sachspenden nimmt die Gemeinde gerne Geldspenden entgegen. Hierfür ist ein Spendenkonto eingerichtet, das die Gemeinde gemeinsam mit dem Helferkreis verwaltet. Durch die Geldspenden kann jedem Flüchtling eine kleine finanzielle Starthilfe zur Verfügung gestellt werden, um die ersten persönlichen Bedarfe nach ihrer Ankunft in Karlsfeld zu decken.

Die Volkshochschule Karlsfeld bietet nach den Osterferien Deutschkurse für Erwachsene an. Es handelt sich um Einführungskurse. Die Kurse dauern sechs Wochen. „Wir haben für diese Kurse die Dozenten in Karlsfeld“, sagte Kolbe. Weitere Infos bei der Vhs Karlsfeld, Telefon 0 81 31/900 940.

Wie berichtet, hat auch der TSV Eintracht Karlsfeld von Beginn an seine Unterstützung angeboten. Der Verein hat mit Rolf Friedrichsen einen Integrationsbeauftragten (Kontakt: TSV Eintracht Karlsfeld, Jahnstraße 15, Telefon 0 81 31/61 20 710, E-Mail an integration@tsvek.de).

Die Gemeinde Karlsfeld bietet gemeinsam mit dem Helferkreis ab dem 30. März jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr im Bürgertreff der Gemeinde am Marktplatz eine Sprechstunde für ukrainische Flüchtlinge und deren Gastfamilien an. Die Sprechstunde dient dazu, offene Fragen zu klären, Bedarfe anzuzeigen und entsprechende Kontakte zu vermitteln. Bei Bedarf wird eventuell auch eine Online-Sprechstunde angeboten.

Geldspenden

Kontoinhaber: Helferkreis Karlsfeld, Sparkasse Dachau IBAN: DE68 7005 1540 0280 5510 29 BIC: BYLADEM1DAH, Verwendungszweck: Spende Ukrainehilfe. Bei Bedarf kann eine Spendenquittung ausgestellt werden.