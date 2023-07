2400 Unterschriften zur Rettung des Karlsfelder Hallenbads

Fühlen sich „allein gelassen“ nach dem Gespräch mit dem Landrat (4.v.r.): Manuela Brunner, Annika Grob, Thorsten Herrmann, Martina Grob, Hermann Bendl, Alex Steiger, Christiane Wieland, Petra Höczl-Dorner, Ruth Kaiser-Schwaiger (v.l.). © ep

Rund 2400 Unterstützender haben einer Petition zur Rettung des Karlsfelder Hallenbads unterschrieben. Die Liste übergaben die Initiatoren nun an Landrat Stefan Löwl.

Karlsfeld – Das Karlsfelder Hallenbad gehört nicht allein den Karlsfeldern. Es wird von Bürgern, Schulen und Vereinen aus dem ganzen Landkreis und aus dem nördlichen München genutzt. Das zeigte sich auch in einer Internet-Petition zum Weiterbetrieb des Hallenbads, die Landrat Stefan Löwl überreicht wurde: Rund 2400 Unterstützende hatten diesen Aufruf unterschrieben. 900 davon kommen aus dem Landkreis Dachau, fast 400 aus Allach und Untermenzing und 1100 aus Karlsfeld.

Das war auch der Grund, warum die Initiatorinnen der Aktion Martina Grob und Stefanie Eisenried sich an den Landkreis wandten: „So viele andere Gemeinden nutzen das Bad mit. Aber die Sanierung soll nur Karlsfeld allein bezahlen. Das kann die Gemeinde nicht alleine stemmen.“

Aber da waren sie nicht an der richtigen Adresse, wie Landrat Stefan Löwl meinte: „Ich bin der falsche Mann. Dafür ist die Kommune zuständig. Die Erwartungshaltung, dass wir etwas machen, können wir nicht erfüllen.“ Aber ausführlich Zeit für ihr Anliegen nahm er sich. Er machte ihnen aber für den Erhalt des Hallenbades und die Finanzierung der Betriebskosten keine Hoffnung. Im übrigen könne man sich nur das leisten, was man auch erwirtschaftet: „Karlsfeld hat im letzten Jahrzehnt Gewerbegebiete verhindert.“ Und sei dadurch in diese schwierige finanzielle Lage gekommen. Er spielte damit auf den Erfolg der Bürgerinitiative gegen ein Gewerbegebiet nördlich vom Karlsfelder See im Jahr 2010 an. „Der Landkreis kann jetzt nicht als gute Fee auftauchen.“

Das Ziel der Petition ist, die Schließung des Bades zumindest für zwei, drei Jahre aufzuschieben, mit einer Sanierung um 200 000 Euro für das Nötigste. Das wäre laut Gebäudemanagement technisch durchaus möglich. In diesen Jahren könne man neue Finanzquellen erschließen. Und an den Betriebskosten müssten sich die anderen Nutzer stärker beteiligen. Das Gespenst eines Abbruchs des Hallenbades zum Jahresende, das zur Zeit umgeht, beunruhigt die Initiative stark: „Dann wäre alles aus“, sagt Martina Grob. Sie ist Kassierin beim TSV Eintracht Karlsfeld. „Das Bad ist doch noch sanierungswürdig.“

Thorsten Herrmann ist stellvertretender Leiter der TSV-Schwimmabteilung. 500 Kinder lernen dort jährlich das Schwimmen, 300 Leistungssportler trainieren dort mit nachweisbaren Erfolgen. Er stellt fest: „Wir haben viel zu wenig Wasserflächen.“ Er fürchtet, weil derzeit soviel Bäder schließen: „Deutschland schwimmt nicht mehr.“

Im übrigen sei das Hallenbad Dachau in viel schlechterem Zustand als das in Karlsfeld: „Dort regnet es krassest rein“, so Herrmann. Es gebe Gerüchte, dass auch dieses alte Bad zum Ende des Jahres geschlossen wird. Dem widerspricht Cornelia Scheyerl, Pressesprecherin der Stadtwerke Dachau. „Das ist mir nicht bekannt. Das Hallenbad soll weiterbetrieben werden, bis das neue Hallenbad in Betrieb geht – soweit das technisch möglich ist.“

Für den Vorsitzenden der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Hermann Bendl, ist der fehlende Nachwuchs der Ehrenamtlichen das größte Problem: „Der bröckelt uns weg, seit wir keinen Treffpunkt mehr haben.“ Da müsse man, so der Landrat, auch über eine Lösung mit „professionellen“ Rettungskräften nachdenken. Im Herbst werde es eine Sitzung des Schulausschusses geben, so Löwl, in der man über die Zukunft des Schulschwimmens „eine Lösung“ erarbeite. Aber es müssten auch „die Eltern dran“, die ihren Kindern das Schwimmen beibringen, etwa im See oder im Freibad.

Nach dem Gespräch mit dem Landrat sagt Thorsten Herrmann: „Ich fühle mich allein gelassen.“ Martina Grob meint: „Dass der Landrat die Rettungskräfte kommerzialisieren will, hat mich bestürzt.“ Und: „Wir haben wenig Hoffnung. Aber wir müssen den Eltern deutlich machen, was der Wegfall vom Schulschwimmen für ihre Kinder bedeutet.“

ELFRIEDE PEIL