30 weitere Hektar Karlsfeld unter Schutz

Von: Thomas Leichsenring

Nördlich der Handwerkersiedlung kommen drei Teilflächen ins LSG (blau umrandet, die Bezeichnungen B, C und D sind vom Landratsamt übernommen). Die Flächen rechts von Saubach und Krebsbach (dunkel unterlegt) gehören schon zum Landschaftsschutzgebiet „Amperauen mit Hebertshauser Moos, Inhauser Moos und Krenmoos“. © Grafik: mm

Das Landschaftsschutzgebiet wird auf Karlsfelder Gemeindegebiet erweitert. 30 Hektar kommen hinzu. Die Flächen haben besondere Bedeutung.

Karlsfeld – Karlsfeld lässt sich aufgrund seiner Ortsstruktur nicht mit anderen, an weitgehend naturbelassenen Flächen reichen Gemeinden vergleichen. Aber es gibt in Karlsfeld und Umgebung mehr Natur, als man meinen möchte. Allein das ans Gemeindegebiet angrenzende Naturschutzgebiet Schwarzhölzl ist ein prachtvolles Idyll. Ganz in der Nähe kommen jetzt insgesamt knapp 30 Hektar weiteres Landschaftsschutzgebiet (LSG) hinzu – komplett auf Karlsfelder Flur (wir berichteten).

Es handelt sich um drei vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Teilflächen, die nun offiziell Bestandteil des Landschaftsschutzgebiet mit Namen „Amperauen mit Hebertshauser Moos, Inhauser Moos und Krenmoos“ werden. Auch diese drei Flächen – eine östlich und zwei westlich der Bajuwarenstraße – erhalten damit einen erhöhten Schutzstatus und bleiben dauerhaft frei von Bebauung.

Im September 2015 befasste sich der Karlsfelder Gemeinderat mit einem Antrag der SPD, wonach im nördlichen Gemeindebereich weite Flächen als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden sollen. Alle Fraktionen waren begeistert. Die Ausweisung als LSG wurde zudem als Ausgleich verstanden für das zuvor hoch umstrittene geplante Gewerbegebiet südlich der Schleißheimer Straße an der Grenze zu Dachau. Motto: Wenn wir ein großes LSG bekommen, endet der Streit ums Gewerbegebiet.

Das Gewerbegebiet ist längst beschlossene Sache. Die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes allerdings kann eine Gemeinde nicht vornehmen, das ist Landkreissache. Und der Landkreis kam dem Wunsch aus Karlsfeld nach – jedoch nicht zu 100 Prozent. Denn die drei westlich gelegenen Flächen waren im Flächennutzungsplan der Gemeinde Karlsfeld anders als die Fläche im Osten nicht als LSG-Vorschlag dargestellt.

Die Gemeinde Karlsfeld musste also den Flächennutzungsplan ändern. Dies geschah, und so stimmte der Kreisausschuss des Kreistags Anfang Februar der Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes um die drei Teilflächen zu.

Die Flächen liegen im regionalen Grünzug zwischen Karlsfeld und Dachau. Dieser Grünzug hat eine „Bedeutung insbesondere für die Schutzgüter Klima, Kaltluftentstehung, Wasserhaushalt und Boden“, wie es die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt formuliert.

Der Kreisausschuss fasste neben seinem Ja zur LSG-Erweiterung noch einen weiteren bedeutsamen Beschluss: Die sogenannten Kernzonen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes sollen ebenfalls erweitert werden. In diesen Kernzonen stehen Tiere und Pflanzen unter ganz besonderem Schutz.