B 304: Bürgerinitiative fordert Tempo 70

Die Bürger der Rothschwaige sind es leid. Sie klagen über Lärm und Abgase wegen der B304. Sie starten nun eine online-Petition

VON ELFRIEDE PEIL

Karlsfeld/Rothschwaige – Die Rothschwaige galt lange Zeit als idyllisches, besonderes Wohngebiet am nördlichen Rand von Karlsfeld: umgeben von Feldern, durchzogen mit kleinen Bächen, bestückt mit schönen alten Bäumen. In den letzten Jahren darf man getrost hinzufügen: Und begleitet von einer sehr lauten, sehr schnellen vierspurigen Bundesstraße. Die B 304 im Westen zwischen Karlsfeld und Dachau ist mit erlaubten 100 Stundenkilometern zur Top-Rennstrecke geworden, mit maximaler Lärmbelästigung. Dagegen wehrt sich jetzt eine Bürgerinitiative.

Die BI „Lärmschutz Rothschwaige“ sucht über eine Online-Petition möglichst viele Unterzeichnende, damit die „Verkehrs- und Gesundheitsbelastung“ in diesem Bereich reduziert wird, vor allem durch eine Begrenzung der Geschwindigkeit, aber auch durch eine Verlängerung der Lärmschutzwand. „Wir fordern mindestens eine Absenkung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf die im Münchner Umland gängigen 60 km/h oder 70 km/h“, heißt es im Schreiben.

Einer der ersten, die die Petition unterschrieben haben, war Franz Trinkl, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat. Er wohnt auch in der Rothschwaige und ist vom Lärm betroffen. „Es gibt verkehrstechnisch überhaupt keinen Sinn, dass die Leute für diese kurze Strecke auf 100 beschleunigen und dann an den Ampeln wieder voll abbremsen müssen. Mit einem Tempolimit von 70 oder 80 könnte man die Lärmbelastung schon wirkungsvoll entschärfen.“

Wolfgang Offenbeck, langjähriger CSU-Gemeinde- und Kreisrat, hat sich schon 2008 für eine Reduzierung auf 80 Stundenkilometer stark gemacht. „Es ist von der Logik her nicht nachvollziehbar, dass rund um München auf vierspurigen Straßen, an denen die Wohnbebauung weiter entfernt ist, als in der Rothschwaige, auf 60 oder 80 Stundenkilometer reduziert ist, aber in Karlsfeld nicht“, meinte er schon damals.

Volles Verständnis für das Anliegen der Petition äußert Bürgermeister Stefan Kolbe. Er dämpft aber auch die Erwartung auf schnelle Erfolge. Es sei schon eine „ewige Geschichte“ gewesen, innerhalb von Karlsfeld mit dem Tempo von 60 auf 50 Stundenkilometer heruntergehen zu können, mit Unterstützung des damaligen Leiters des Staatlichen Bauamtes Freising, Dr. Stefan Meier.

Die Bürgerinitiative betont, „dass im Münchner Norden keine andere durchgehend vierspurige Schnellstraße mit derart hoher Geschwindigkeitsbegrenzung existiert. Dieses Kriterium fungiert als ein starker Pull-Faktor für nächtliche Straßenrennen.“ Vor allem Fahrer von aufgemotzten Autos starten in Karlsfeld, rasen die B 304 nach Dachau, weiter hoch zum Schloßberg und zurück zum Industriepark München. „Zwischen 23 und 3 Uhr nachts ist es am schlimmsten“, berichtet ein Anwohner. Deshalb ist eine fest installierte Radaranlage einweiteres Ziel der Initiative.

Argumentationshilfe bekam die Initiative von Kontrollen am 21. November: „Auf der B 304 zwischen Dachau und Karlsfeld stellte die Polizei 25 Verstöße fest. Der Spitzenreiter wurde mit 170 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen“, so der Bericht der Dachauer Nachrichten. Da könnte ein beständig aufzeichnender „Blitzer“ so einiges Material für Flensburg liefern.

Die Bürgerinitiative hat inzwischen Reaktionen bekommen zu ihrem Vorhaben von Landrat Stefan Löwl und Bürgermeister Stefan Kolbe. Ein gesonderter Bericht dazu folgt.

