5:0 für die Freunde echter Volksmusik

Ob Hoagartn oder Hoagascht – in Bayern und speziell in Karlsfeld weiß jeder, dass es ein musikalisches Ereignis ist, und vor allem ein höchst erfreuliches. Bereits zum 36. Mal hat die Singgemeinschaft Karlsfeld es im Bürgerhaus auf die Beine gestellt, unter dem Motto: „Bairisch g’spuit und g’sunga“.

Bei allem Vergnügen, das das Publikum an diesem Musikantentreffen hat, es steckt für die Organisatoren jede Menge Arbeit dahinter. Um es vorweg zu sagen: Sie hat sich gelohnt. Es wurde ein heiterer, vergnüglicher und bereichernder Abend. Zumal für Bayern-Fans immer wieder wie im Liveticker der aktuelle Spielstand im Kick gegen Dortmund durchgeben wurde, bis zum bejubelten 5:0.

Das Programm und die Musikgruppen hat Siegfried Bradl aus Altomünster so zusammengestellt, dass ein breites Spektrum an Klängen zu hören war. Er sieht solche Veranstaltungen auch als „a Stückerl Förderung der regionalen Volksmusik“.

Die Schönbrunner Tanzlmusi, eine Untergruppe der Schönbrunner Blaskapelle, setzte den kräftigen Bläserakzent. Es ging gleich schwungvoll los mit dem Sunnjoch Marsch. Ob Lieder-Walzer, Stoaberg-Polka, ob beim schmissigen Suserl-Zwiefachen oder der Tour 1 aus der Fledermaus-Quadrille von Johann Strauß und seiner Française: Es zuckte in den Füßen, und man hätte am liebsten mitgetanzt. Die Tanzlmusikanten haben‘s halt drauf.

Ein ruhiger musikalischer Kontrast dazu war die Altbayerische Stubenmusi. Es gibt sie seit 25 Jahren. Geruhsam, verhalten und einfühlsam stimmte diese Gruppe auf die Jahreszeit ein mit einem Frühjahrs-Schottischen und dem Kuckucks-Bayerischen. Oder sie entführte mit dem Kleingmainer-Walzer oder einem Tafelmeier-Landler in die gute alte Zeit. So stellt man sich das nachbarschaftliche Musizieren von früher vor: Alle sitzen um den großen Tisch herum und haben selber Freude an dem, was sie spielen. Und das überträgt sich auf die, die ihnen zuhören.

Wieder einen ganz anderen Hörgenuss bot der Weikertshofer Zwoagesang. Die Sänger sind etwas außerhalb des Dachauer Landes zuhause, in Oberweikertshofen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Ihre Lieder und Couplets sind stimmlich eindrucksvoll und textlich zum Schmunzeln oder zum Lachen. Sie nehmen kleine menschliche Schwächen aufs Korn und da vor allem die Unverträglichkeit von Männern und Frauen, die es ja öfter geben soll.

Der gastgebende Chor, die Singgemeinschaft unter der Leitung von Wolfgang Kraemer, bewältigte ein breit gefächertes Liedprogramm mit Schwung und guter Laune. Das „So liab hob i di“ war eine rührende Liebeserklärung an die Liebe, das ging richtig ins Herz. Und beim lustigen „Waldbua“ hatte der Chor seinen Spaß (und das Publikum den seinen) bei der temperamentvollen Betonung. Dass die Musiker im letzten Beitrag, dem „Spider-Murphy“- Song „‘s Leben is wiar a Traum“ nicht so ganz wie gewollt in die Gänge kamen, lag vielleicht auch am langen Abend. Es ist dem Chor zu danken, dass er dieses Lied überhaupt ins Repertoire aufgenommen hat – es ist ja mittlerweile bayerisches Liedgut.

Die Verbindung zwischen den Musikgruppen stellte Siegfried Bradl her. Er kennt alle Musikanten seit Jahren und weiß über alle Gutes zu sagen. Er singt und spielt Gitarre und schaffte es, vor der Pause und zum Schluss, den Saal zum Singen zu bringen. Und zwischendurch motivierte er zu einem kräftigen Gemeinschaftschor: ein Geburtstagsständchen.

Der Erzähler und Moderator Heinz Hertha wurde just an diesem Abend 83 Jahre alt. Das mag man kaum glauben. Hertha führte mit einer Energie durch den Abend, mit der er alle in seinen Bann zog und kräftig zum Lachen brachte. Ob Geschichten oder Gedichte, ob Überleitungen zu den Musikgruppen – Hertha war präsent, humorvoll, liebenswürdig. Die Zipperlein des Alterns hatte er ebenso im Visier wie die Liebe in jungen und späteren Jahren, die sich nicht immer ähneln.

Hertha war zum vierten Mal beim Hoagascht dabei. Da darf man sich schon freuen, wenn er nächstes Jahr, beim 37. Musikantentreffen, wieder seine Geschichten erzählt und mit seinem schauspielerischen Talent das Publikum herrlich unterhält.Elfriede Peil