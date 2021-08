Nach spektakulärem Drogenfund in Karlsfeld: Zwei Männer müssen sich wegen Drogenhandels vor dem Landgericht verantworten

Gut getarntes Drogenversteck: In diesem Haus in der Karlsfelder Ostenstraße hatte die Polizei im Juni 2020 eine große Menge Drogen gefunden.

36 Kilo Marihuana unter morschen Brettern

Eigentlich wollten die drei Handwerker im Juni vergangenen Jahres nur Mittagspause machen. Weil es in dem Haus in Karlsfeld, dessen Abbruch sie vorbereiten sollten, aber sehr staubig war, gingen sie in die Garage, in der sich eine mit Brettern bedeckte Montagegrube befand. Zufällig sei er auf eines der morschen Bretter gestiegen, erinnerte sich einer der Handwerker am Freitag vor dem Münchner Landgericht.

Karlsfeld/München ‒ Und als dieses weggebrochen sei, habe er mehrere Taschen in der Grube entdeckt – vollgepackt mit Marihuana, laut Anklage rund 36 Kilogramm.

Wenige Wochen vorher war das Grundstück, auf dem sich das leer stehende Haus mit der Garage befand, verkauft worden – laut Kaufvertrag an ein kroatisches Ehepaar. Einer der beiden Angeklagten ist der 30-jährige Sohn des Ehepaars, dem vorgeworfen wird, mit einem gleichaltrigen Freund aus Hallbergmoos (Landkreis Freising) im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben.

Laut Anklage sollen die zwei Männer neben dem in der Garage gefundenen Marihuana weitere Drogen im Gesamtwert von knapp 400 000 Euro in Bielefeld und Frankfurt am Main erworben haben, um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Nur ein kleiner Teil soll zum Eigenkonsum bestimmt gewesen sein. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.

Ein Nachbar berichtete im Zeugenstand, wenige Tage vor dem Auffinden des Marihuanas in der Nacht Licht und zwei Männer in der Garage beobachtet zu haben, die er aber nur vage beschreiben konnte. Sollte tatsächlich, wie er meinte, einer der beiden einen „Bierbauch“ gehabt haben, könnten es die Angeklagten nicht gewesen sein. Aufgefallen sei ihm auch, dass die Garagenfenster mit Müllsäcken abgeklebt worden seien.

Anhaltspunkte dafür, dass in die Garage eingebrochen worden wäre, gibt es nach Aussage des für die Spurensicherung zuständigen Kripobeamten jedenfalls nicht.

Völlig überrascht war der frühere Eigentümer des Anwesens, als die Polizei ihn nach dem Fund befragte. Als Beschuldigter kam der Dachauer aber nicht in Frage: Er hatte die Schlüssel für Haus und Garage bereits vorher übergeben.

Der Prozess wird in der nächsten Woche fortgesetzt. Das Urteil soll am kommenden Freitag fallen. Andreas Müller