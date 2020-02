710er soll auf der Münchner Straße bleiben

Im Gemeinderat Karlsfeld ging es um die Buslinien. Es wurden Empfehlungen gesammelt für den Kreisausschuss

VON R.-DIETMAR SPONDER

Karlsfeld– Um Empfehlungen an den Kreisausschuss zur Zukunft der Buslinien in Karlsfeld ging es in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Wegen der aktuellen Umbauarbeiten des Sitzungssaals aufgrund der steigenden Zahl von Karlsfelder Gemeinderäten fand die Sitzung im Bürgertreff am Rathausplatz statt. Mit Mehrheit sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die Buslinie 710 zwischen Moosach und Dachau S-Bahnhof künftig im 20-Minuten-Takt fahren zu lassen – aber nicht mehr die Schleife durch das Kerngebiet Karlsfelds.

Das hatten Peter Sigmund vom Landratsamt Dachau und Oliver Faltlhauser von der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG nach intensiven Beratungen im Vorfeld vorgeschlagen. Vielmehr soll der 710er zukünftig wie der 172er auf der Münchner Straße bleiben. Zu diesem Thema gab es eine intensive Diskussion im Gemeinderat. Die Kritik brachte Beate Full (SPD) auf den Punkt: „Unsere Bürger wohnen nicht an der Münchner Straße, sondern östlich und westlich davon.“

Kein Orts-Schlenker

Im Rahmen der späteren Bürgerfragestunde am Ende der öffentlichen Sitzung mahnte Jochen Seyboth, man müsse auch an die gehbehinderten Bürger denken, die nach Dachau zum Arzt müssen. Die gerieten in Panik, wenn sie mit einem der anderen Karlsfelder Busse erst bis zur Münchner Straße fahren und dann dort umsteigen müssten. Das, so sagte Adrian Heim (Bündnis für Karlsfeld), würde nur zu leicht zu einem „Takt-Verlust beim Umsteigen“ (20 Minuten Wartezeit) führen: „Das Umsteigen funktioniert in Dachau beim S-Bahnhof als Endpunkt, aber nicht bei Unterwegs-Haltestellen wie in Karlsfeld. Wir müssen schauen, dass wir Direktverbindungen schaffen.“

Sigmund entgegnete: „Sicher, manche wolle nach Dachau. Aber die meisten Karlsfelder wollen nach München.“ CSU-Fraktionsvorsitzender Bernd Wanka stieß ins gleiche Horn. Demnach befürworten die meisten, die sich ihm gegenüber per Mail geäußert hatten, das Herausnehmen des Karlsfelder Orts-Schlenkers aus der Linie 710. Faltlhauser ergänzte: „Auch die Leute aus dem Norden Karlsfeld wollen schnell nach München und nicht erst durch den ganzen Ort fahren.“

Auf einen ganz anderen Aspekt wies Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) hin: „Es geht auch um eine Entlastung für die Gartenstraße.“ Immerhin würden täglich 210 Busse dort durchfahren. „Das ist schon eine Riesenmenge.“ Statt der Betrachtung einzelner Linien forderte Venera Sansone (SPD) eine Gesamtschau des Busnetzes.

Buslinie 160

Die Buslinie 160 von Gräfelfing über Pasing und Allach nach Karlsfeld westlich der Bahn und weiter in die Gartenstraße bis zum Wendepunkt (Kreisel) beim Kiem-Pauli-Weg soll entgegen des Rats von Sigmund und Faltlhauser von der Bayernwerkstraße kommend geradeaus weiter fahren und am TSV Eintracht Karlsfeld und dem Hallenbad über die Ostenstraße zur Gartenstraße in einer so genannten Blockumfahrung geführt werden. Das hatte vor allem die TSV-Vizepräsidentin Birgit Piroué (Bündnis) gefordert. Das heißt aber auch: Wer am Hallenbad einsteigt und zum S-Bahnhof Karlsfeld oder weiter in Richtung Allach will, muss mit dem Bus bis zur Gartenstraße mitfahren und dort bis zu zwölf Minuten warten, bis der 160er seine Rückfahrt nach München antritt, denn der Bus fährt dann über die Münchner Straße bis zur Bayernwerkstraße, gegenüber der Hochstraße, und biegt dann gleich nach links ab. Innerhalb des ersten der vier Quartale 2018 stieg laut Faltlhauser die Zahl der Fahrgäste auf der bisherigen 160er-Route um 50 Prozent.

Das teuerste Projekt

Das bei weitem teuerste Projekt für den zukünftigen Ortsverkehr Karlsfeld dürfte die Verlängerung der Linie 175 vom Georg-Brauchle-Ring (Olympia Einkaufszentrum OEZ) in München über den bisherigen Endpunkt am Campingplatz in Ludwigsfeld, beim Rangierbahnhof, hinaus zur Münchner Straße vorbei an MTU und MAN nach Karlsfeld. Hier biegt der Bus beim Möbel-Fischer nach Dachau-Ost ab, wo er enden soll. Diese Linie sollte nach den ursprünglichen Ideen nur Montag bis Freitag fahren. Doch dafür, so Faltlhauser, sind mindestens drei zusätzliche Busse samt Fahrern erforderlich, was bestimmt mehrere 100 000 Euro pro Bus kosten werde. Eine genaue Zahl ließ er sich auch auf Nachfrage nicht entlocken, da dies von sehr vielen Unwägbarkeiten abhängig sei. So müsse der Landkreis Dachau zuerst sagen, in welchem Takt die Busse aus München weiter bis Dachau-Ost fahren sollen und zu welchen Tageszeiten. Doch das wird wie das Gesamtpaket aller Linien erst in der Kreisausschusssitzung am 6. März oder sogar erst am 3. April behandelt und entschieden.

Keine Verstärkerfahrt

Die ursprünglich angedachten verstärkten Fahrten der Linie 172 vom BMW-Forschungs- und Innovationszentrum FIZ (Am Hart) über Feldmoching und Karlsfeld bis zum Dachauer S-Bahnhof am Samstag ließen die Karlsfelder Gemeinderäte fallen. Stattdessen solle lieber der 175er auch am Samstag fahren und so Gelegenheiten zur Einkaufsfahrten sowohl nach Dachau-Ost wie zum OEZ schaffen, wie Kolbe meinte.

Die Linie 711 soll laut Peter Sigmund ausgeweitet werden – wie im gemeinsamen Nahverkehrsplan des Landkreises Dachau und der Großen Kreisstadt Dachau. „Dies betrifft in diesem Falle die ganztägige Bedienung im 20-Minuten-Takt.“ Die Lücke vormittags werden durch zusätzliche Fahrten aufgefüllt. Zusätzlich wurden im Vergleich zum aktuellen Fahrplan zwei Fahrten in der Früh vor Betriebsbeginn bei dieser Linie hinzugefügt.

Für Nachtschwärmer

Den Dachauern die Nachtbuslinie N71 nicht bezahlen will Bürgermeister Kolbe, wie er sagte. Der soll ähnlich wie der 710er durch die Rothschwaige nach Dachau zum S-Bahnhof fahren. Kolbe ist nur ein Schlenker der Linie N71 durch Karlsfeld wichtig, damit die Nachtschwärmer leichter nach Hause kommen. Doch das reiche bei der Fahrt vom Münchner Westfriedhof nach Karlsfeld für die Hinfahrt. Die Rückfahrt könne direkt über die Münchner Straße erfolgen.

Nicht anfassen wollten die Gemeinderäte die Linien 172, 701, 702 (bis das Karlsfelder Gymnasium seinen Betrieb aufnimmt) und 712.