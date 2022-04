Abfallsammler werden zu Lebensrettern

Ein hilfloses, junges Eichhörnchen wurde am Straßenrand auf der Schneedecke entdeckt. © Feuerwehr Karlsfeld

Aus der „Aktion Sauberes Karlsfeld“ ist am Samstag eine „Aktion winterliches Karlsfeld“ geworden. Die vielen Hundert Helfer mussten sich warm eingepackt ans Ramadama-Werk machen. Mit rund 30 Frauen und Männern beteiligte sich die Karlsfelder Feuerwehr an der Aktion (Foto rechts). Und die Floriansjünger wurden dabei unvermittelt zum Lebensretter. Ein hilfloses, jüngeres Eichhörnchen wurde am Straßenrand auf der Schneedecke entdeckt.

Der kleine Nager war stark unterkühlt und wurde von den Feuerwehrleuten kurzerhand in warmen Decken gewickelt und im Auto aufgewärmt. Dann wurde der Winzling zum Aufpeppeln ins Tierheim Dachau gebracht. Von dort kam bald eine Rückmeldung: „Vielen Dank fürs Kümmern, das Eichhörnchenkind hat dringend Hilfe gebraucht!“ Zum Ramadama waren die Mitglieder der Feuerwehr heuer in drei Gruppen am Moosgraben, am Bachweg, am Augustenfelder Weg und am Naturschutzgebiet Schwarzhölzl unterwegs.

Neben vielen Karlsfelderinnen und Karlsfeldern, die sich allein auf den Weg machten, um das Gemeindegebiet von Unrat zu befreien, waren auch wieder viele Gruppen dabei. Zum Beispiel die jungen Leistungsturnerinnen des TSV Eintracht Karlsfeld (oben rechts). Am Samstag knieten sie mitunter auf dem schneebedeckten Boden, um von anderen weggeworfenen Abfall einzusammeln.