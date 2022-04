Abschied vom Zuhause - Letzte Bewohnerin des Altenheims St. Josef ist ausgezogen

Von: Thomas Leichsenring

Die letzten Stunden in vertrauter Umgebung: Anna Glöckl und Tochter Gerlinde Kessler beim Auszug aus dem Altenheim St. Josef. Grundstück und Gebäude werden wohl verkauft © hab

Zum Schluss war nur noch Anna Glöckl übrig. Doch jetzt hat auch die 95-Jährige ihr Zimmer im Caritas-Altenheim St. Josef in Karlsfeld geräumt. Ihre Tochter kritisiert die Caritas.

Karlsfeld – Mithilfe von Tochter Gerlinde Kessler ist die Anna Glöckl umgezogen ins Altenheim an der Schillerstraße in Dachau. Im Karlsfelder Heim habe „alles gepasst“, sagt Gerlinde Kessler. Dennoch ist sie nicht gut zu sprechen auf den Caritasverband der Erzdiözese München und Freising.

Seit 2016 lebte Gerlinde Kesslers Mutter im Karlsfelder Seniorenheim, es war ihr Zuhause. „Ich habe sie fast täglich besucht, ich kenne die Abläufe im Heim“, sagt Kessler. Sie lobt die Pflegekräfte, die sich „super und liebevoll“ um die Bewohner gekümmert hätten, es hätte nette Veranstaltungen gegeben zur Unterhaltung. Doch eines hat sie verärgert: Im vergangenen Oktober hieß es vonseiten der Caritas, dass das Heim an der Sommerstraße bis zum 30. Juni 2022 aufgelöst werden solle. Doch schon jetzt, Anfang April, sind alle Bewohner draußen. Kessler: „Seit Monaten wurden die alten Menschen be- und gedrängt, sich um einen Platz in einem anderen Heim zu bemühen. Warum dieser Druck? Ein alter Mensch kommt damit nicht zurecht, wenn er in eine nicht vertraute Umgebung kommt.“

Caritas bestreitet, dass Druck ausgeübt worden ist

Hier stimmt Doris Schneider zu. Sie ist beim Caritasverband Geschäftsleiterin im Bereich Seniorenheime. „Es löst nie Freude aus, wenn ein alter Mensch noch einmal umziehen muss.“ Dass jedoch Druck auf die Bewohner ausgeübt worden sei, weist Schneider zurück.

Tatsächlich sei im Oktober der 30. Juni als Datum genannt worden, „das war aber nur eine große Zeitplanung“, sagt Schneider. „So lange dauert es maximal, bis das Heim geleert ist und alle Bewohner einen Platz in einem anderen Heim gefunden haben.“ Schneider spricht von einer „insgesamt guten Abwicklung“. Auch wären alle Mitarbeiter in anderen Caritas-Häusern untergekommen.

Anfrage: übergangsweise als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge

Der Landkreis Dachau hat Kontakt mit der Caritas aufgenommen und angefragt, ob das Heim in Karlsfeld zumindest übergangsweise als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stünde. Eine Vereinbarung ist aber noch nicht getroffen. Mit dem vorzeitigen Auszug der Heimbewohner habe die Anfrage nichts zu tun, betont Doris Schneider, das war ein „zufälliges Zusammentreffen“.

Das Gebäude an der Sommerstraße entspreche nicht mehr den aktuellen Standards und Vorgaben, sagt Schneider; vor allem in Bereiche wie Brandschutz und Barrierefreiheit. Die Caritas ist Eigentümerin von Grundstück und Gebäude. Was damit passiert, sei noch offen, sagt Schneider. Wahrscheinlich aber sei ein Verkauf, „um den Immobilienbereich des Caritasverbands mitfinanzieren zu können“. Der Neubau eines Altenheims scheidet nach Ansicht der Verantwortlichen der Caritas ebenso aus wie eine Sanierung: zu teuer.

Nach Ansicht von Gerlinde Kessler hatte es auch anders laufen können: „Warum hat die Caritas das Heim nicht regelmäßig saniert?“

Thomas Leichsenring