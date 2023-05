Vorfreude aufs Karlsfelder Siedlerfest: Mallorca-Abend und Kabarett

Freuen sich aufs Siedlerfest: Festfamilie mit Tochter Julia Baehr, Ehefrau Manuela Brandl und Peter Brandl mit Manfred Klein, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Karlsfeld Nord und Festreferentin Christa Berger-Stögbauer. © peil

Das Karlsfelder Siedlerfest findet heuer vom 30. Juni bis 9. Juli statt, mit einen bunten Programm und vielen Schaustellern. Die Besucher erwartet ein Mallorca-Abend und ein Kabarett.

Karlsfeld – Die Schausteller Liste liest sich wie ein buntes Bilderbuch. Da kann man Jungle-Jump und Dschungel Dance mitmachen, da gibt es Entenangeln, Tütenangeln und Bärenangeln. Man kann Baumstriezel, Kartoffelpuffer und Fischsemmeln genießen. Und alle, alle wollten sie wieder nach Karlsfeld kommen: Rund 40 Marktkaufleute und Schausteller sind es heuer. „Wir hätten noch ein Drittel mehr Fläche an Bewerber vergeben können“, sagt Christa Berger-Stögbauer. Neu sind in diesem Jahr die Fahrgeschäfte „Chaosfabrik“, „Break Dance“ und ein kleines Riesenrad.

Enorm gestiegene Strompreise

Beim Pressegespräch zum Siedlerfest in diesem Jahr, das zum 65. Mal von der Siedlergemeinschaft Karlsfeld Nord ausgetragen wird, freute man sich sichtlich auf dieses Großereignis vom 30. Juni bis 9. Juli. Alles bestens vorbereitet, alles in bester Laune. Die lässt man sich auch von den enorm gestiegenen Strompreisen nicht verderben. „Wir hoffen noch auf die Strompreisbremse“, so Hauptkassier Rainer Sackmann von der Siedlergemeinschaft. Dafür ist das Problem, das in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden ist, mit komplett neuen Wasserleitungen durch die Gemeinde behoben, berichtet erfreut Manfred Klein, Vorsitzender des Vereins.

Die Mass kostet heuer 10,60 Euro

Der Bierpreis beträgt heuer 10,60 Euro, letztes Jahr lag er bei 9,40 Euro. Wieder gibt es von montags bis freitags in der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr ein halbes Hendl oder das Tagesgericht samt einem halben Liter Getränk für alle, die keine Lust aufs Kochen haben. Preis: 11,90 Euro. Vorjahr: 8,90 Euro.

Auftritt von Kabarettist Wolfgang Krebs

Neu ist am Vorabend des Siedlerfestes, Donnerstag, 29. Juni, der Auftritt des Kabarettisten Wolfgang Krebs mit seinem Programm „Habe die Ehre – eine Bierzeltgaudi“. Dreimal vorher waren die Brettl-Spitzen da. Man darf sich auf den Ministerpräsidenten freuen, zwar nicht leibhaftig, aber noch besser in Krebser Machart. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Gemeinde sowie online zum Preis von 25 Euro. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 18 Uhr.

Mallorca-Abendfür die Schlagerfans

Für Schlagerfans ist am Dienstag, 4. Juli, ein Mallorca-Abend mit der Partykönigin Mia Julia und Schlagerstar Tobee angesagt. Und traditionell endet das Siedlerfest mit den Blechblosn am Sonntag, 9. Juli. Die Kinder können sich nach wie vor aufs Ponyreiten freuen. Für das Tierwohl sei gut gesorgt, so die Festreferentin. Die Klassiker eines Karlsfelder Siedlerfestes sind natürlich auch wieder zu erwarten: der ökumenische Gottesdienst, das Feuerwerk und das Fischerstechen. Vielleicht fällt ja wieder der Bürgermeister ins Wasser.

Seniorennachmittag erst ab 67 Jahren

Traditionell, wie’s die Karlsfelder mögen, wird auch die Karlsfelder Blaskapelle beim Anzapfen mit Bürgermeister Stefan Kolbe aufspielen, ebenso wie beim Seniorennachmittag. Den kann diesmal nur mit einer Freimass und einem geschenkten Hendl genießen, wer mindestens 67 Jahre alt ist. Letztes Jahr reichten noch 65 Jahre. Man weiß es inzwischen, die Gemeinde muss sparen. Ganz streichen wollte man aber diese Geste zum Glück nicht, wie Siegfried Weber vom Vorstand sagt. Er sitzt auch im Seniorenbeirat, der ansonsten kräftig protestiert hätte.

Festwirt Peter Brandl, seine Frau Manuela Brandl und Tochter Julia Baehr sagen, wie sehr sie sich freuen auf ihr kleines persönliches Jubiläum in Karlsfeld. Zum 5. Mal richten sie es hier aus. Bis dahin dürften sie von den Anstrengungen des Indersdorfer Volksfests erholt haben.

Elfriede Peil