Ab Freitag gilt Tempo 50

Tempo 50 statt 60: Am Freitag wird auf der Münchner Straße in Karlsfeld die Höchstgeschwindigkeit reduziert.

Karlsfeld – Das Staatliche Bauamt Freising setzt am Freitag, 3. März, die bereits Ende 2016 angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h in Karlsfeld um, wie es in einer Presseerklärung heißt. Bislang war das, wie berichtet, wegen erforderlicher Anpassungen der Ampelsteuerungen noch nicht möglich.

Derzeit ist auf der B 304 in Karlsfeld eine maximale Geschwindigkeit von 60 km/h erlaubt. Aus einer Empfehlung der Unfallkommission, welcher Vertreter des Staatlichen Bauamts, des Landratsamts und der Polizei angehören, wurde 2016 vom Landratsamt die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h angeordnet. Grund dafür waren vor allem die sich häufenden Unfallzahlen.

Diese Änderung beeinflusst allerdings den Verkehrsfluss in der Ortsdurchfahrt so wesentlich, dass eine der Ampeln erst umprogrammiert werden musste, weshalb sich die Umsetzung verzögerte. Am Freitag, 3. März, wird nun die Straßenmeisterei Dachau die Schilder von „60“ auf „50“ auswechseln.

Die Schilder zur Begrenzung der zulässigen Geschwindigkeit auf 50 km/h sollen dann für sechs Monate auf die veränderte Situation hinweisen. Im Anschluss daran werden die Schilder wieder entfernt, da in Ortsdurchfahrten ohne explizite Beschilderung ohnehin eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt.

Bis zum Sommer werden sukzessive auch die übrigen Ampeln umgestellt. Damit kann der Verkehrsfluss weiter optimiert werden. dn