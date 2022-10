Seit zehn Jahren Hilfe für Kinder in Afrika

Sie helfen, damit Kinder in Tansania Bildung und eine warme Mahlzeit am Tag erhalten: Theresa Wirthmüller, Thomas Bauhof und Annette Fehrenbach (v.l.). © Simone Wester

Mit einem bunten Programm, reichlich Essen und viel Musik feierte jetzt der Karlsfelder Verein „Amani“ sein zehnjähriges Bestehen.

Karlsfeld - Die Band Garou sowie die Künstler Vera Marlene Peintinger und Stefan Delanoff verzichteten an dem Abend zugunsten des Vereins auf ihre Gage. Gründe zum Feiern gibt es für den Verein um die erste Vorsitzende Annette Fehrenbach und ihren Kollegen Thomas Bauhof mehr als genug.

Seit zehn Jahren hilft Amani in Tansania

Seit zehn Jahren ermöglicht es „Amani“ Buben und Mädchen in der Stadt Karatu nahe dem Serengeti-Nationalpark in Tansania, einen Kindergarten mit integrierter Vorschule zu besuchen, der die Kleinen optimal auf die Grundschule vorbereitet. In einem Land, in dem laut der Organisation Unicef fast 40 Prozent der Kinder arbeiten müssen, anstatt eine Schule zu besuchen, sind solche Einrichtungen besonders wichtig, um den Kindern Bildung zu vermitteln. Auch die Eltern werden vor Ort mit eingebunden, wie Annette Fehrenbach aus Karlsfeld betont.

Zusammen mit ihrer Freundin Theresa Wirthmüller flog sie 2011 nach dem Abitur nach Afrika und arbeitete ehrenamtlich für sechs Monate in Tansania. Sie wollten jedoch auch danach noch Gutes bewirken, nicht einfach wieder nach Deutschland zurückfliegen und die Reise nur als großes Abenteuer in Erinnerung behalten. Die beiden jungen Frauen entschieden sich, einen Verein zu gründen und sorgen nun seit zehn Jahren dafür, dass Kindern nicht nur Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt werden, sondern dass sie auch einmal am Tag eine warme Mahlzeit erhalten.

Das Spielen kommt natürlich auch nicht zu kurz. Der Erfolg des Vereins beruht neben dem engagierten Vorstand und den spendenwilligen Mitgliedern und Sponsoren vor allem auf der Zusammenarbeit mit örtlichen Helfern und Lehrern. Drei festangestellte Lehrer arbeiten derzeit für Amani, erhalten neben ihrem Gehalt auch alle Sozialleistungen und zahlen Steuern. Aktuell werden 40 Kinder in dem ehemaligen und umgebauten Pfarrhaus betreut. Mit Pfarrer Elisante Mwenegoha haben Annette Fehrenbach und Thomas Bauhof einen Ansprechpartner und Kümmerer vor Ort, dem sie vertrauen. So landet auch jeder gespendete Euro direkt im Kindergarten.

Wer helfen will, kann sich unter www.amani-kindergarten.de genauer informieren.

sim

