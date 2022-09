Anderer Standort für Supermarkt im Gespräch

Von: Verena Möckl

Die freie Fläche zwischen dem Kastanienweg/Ulmenweg und dem geplanten Gymnasium soll als neuer Standort für einen Supermarkt untersucht werden. Der Fokus liegt nur auf den Senioren des Betreuten Wohnens, es gibt aber unterschiedliche Interessensgruppen. Janine Rösler-Huras (Grüne) stimmte als Einzige dagegen, einen alternativen Standort für einen Supermarkt zu untersuchen. © hab

Beim versprochenen Supermarkt im Prinzenpark westlich des Karlsfelder Bahnhofes geht seit Jahren nichts vorwärts. Nun hat die CSU-Fraktion hat im Gemeinderat beantragt, einen alternativen Standort für den Nahversorger prüfen zu lassen. Protest regt sich bei den Grünen.

Karlsfeld – Seit Jahren rankt sich ein erbitterter Streit um die Brache im Prinzenpark westlich der Bahn in Karlsfeld. Wie mehrmals berichtet, kann sich die Gemeinde mit dem Investor Erl & Streicher nicht einigen, was die Bebauung betrifft – zum großen Ärger der „alten Neubürger“. Die Senioren im Betreuten Wohnen, dem einzigen fertigen Gebäude auf dem Gelände, fühlen sich hintergangen. Sie fordern, dass endlich der versprochene Supermarkt auf dem Erl-Grundstück gebaut wird. Bislang mit wenig Erfolg. Doch nun tut sich was.

Der Gemeinderat hat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause mehrheitlich beschlossen, dass ein alternativer Standort für einen Supermarkt untersucht werden soll. Dabei handelt es sich um den freien Grünstreifen zwischen dem Kastanienweg/Ulmenweg und dem geplanten Gymnasium. Konkret geht es um fünf Grundstücke.

Doch bevor mit möglichen Betreibern eines Supermarktes gesprochen werden kann, müsse die Gemeinde erstmal mit den betroffenen Grundstückseigentümern sprechen, erklärte Kolbe. „Die wissen nämlich noch gar nichts von ihrem Glück.“

Baureferent und CSU-Gemeinderat Christian Bieberle, der den Antrag eingereicht hatte, erhofft sich dadurch „einen Befreiungsschlag aus der jetzigen Situation“. Denn: Durch den Stillstand bei der weiteren Entwicklung des Erl-Geländes zeichne sich derzeit keine einfache und schnelle Lösung ab, so Bieberle.

Unterstützung bekam die CSU vom Bündnis für Karlsfeld. Peter Neumann betonte allerdings, dass dies keine „Dauerlösung“ sei. Der Supermarkt könne nach zehn Jahren auf das Erl-Gelände verlegt werden, schlug er vor. „Ich sehe Erl nach wie vor in der Verantwortung.“

Protest an dem CSU-Antrag kam aus den Reihen der Grünen. „Das sollte dort unsere absolute Notlösung sein“, sagte Heike Miebach. Der Standort sei nicht zu vergleichen mit dem ursprünglich geplanten auf dem Erl-Gelände direkt neben der S-Bahn. Sie befürchtet, dass der Supermarkt dort „nicht so“ angenommen werde. „Auf keinen Fall“ dürfe dort ein eingeschössiger Supermarkt mit einem großen Parkplatz gebaut werden, so Miebach. Sonst werde noch mehr Fläche im Gemeindegebiet versiegelt.

Das kritisierte auch Miebachs Partei-Kollegin Janine Rösler-Huras, die als einzige am Ende der Sitzung gegen den Antrag stimmte. Die Anwohner der Kastanienstraße und Ulmenstraße seien besorgt, dass ihre Keller bei Starkregen überflutet werden, teilte Rösler-Huras die Sorgen der Anwohner vor. Weitere Bedenken der Betroffenen: Mehr Lärm und mehr Verkehr. „Der Fokus liegt immer nur auf den Senioren des Betreuten Wohnens, es gibt aber unterschiedliche Interessensgruppen“, so Rösler-Huras. Sie schlug vor eine Umfrage unter den Beteiligten zu starten. Das wollte auch Miebach, die betonte: „Wir sollten alle Anwohner befragen und nicht nur die, die zu laut sind.“ Damit spielte Miebach auf die Senioren der Initiative „fehlender Nahversorger“ an, die im Juni dieses Jahres bei einer Demonstration vor dem Rathaus protestiert hatten (wir berichteten).

Einige Mitglieder der Initiative waren zur Gemeinderatsitzung gekommen und verfolgten – teils kopfschüttelnd, teils stirnrunzelnd – die Debatte der Kommunalpolitiker. Es sei eine Lösung für die Gegend, sagte Eckart Moj. „Nicht aber für die Bewohner des betreuten Wohnens“, das 300 Meter von dem neuen Standort entfernt liegt.

Auch wenn es keine gravierende Verbesserung für die Senioren bedeute, sei es ein wichtiges Signal. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Moj nachdem die Sitzung beendet war. Allerdings „nur, wenn auf dem neuen Standort etwas Ordentliches“ gebaut werde. Also ein eingeschössigen Supermarkt. Nur dann habe die Gemeinde „ein Druckmittel“ gegenüber Investor Erl in der Hand, meint Moj. „Das ist eine Chance. Die Gemeinde muss sie jetzt wirklich nutzen.“