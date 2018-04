Alle sind mit der Gewerbeschau zufrieden

6. Karlsfelder Gewerbe- und Leistungsschau

Schlange stehen musste man am vergangenen Sommer-Wochenende nur vor der Eisdiele. In die Turnhalle der Mittelschule konnte man locker hinein spazieren. Der Andrang zur 6. Gewerbe- und Leistungsschau in Karlsfeld hielt sich in Grenzen. Dennoch waren alle zufrieden.