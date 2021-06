Appetit holen bei den Marktschwärmern

Erstes Treffen zwischen Händlern und Kunden in Karlsfeld funktioniert gut

Regionale Lebensmittel gibt es in Kienings Marktschwärmerei schon eine Weile, in einer Kombination aus Online-Shop und Bauernmarkt. Nun kam es zu einem ersten Treffen zwischen Händlern und Kunden.

Karlsfeld – Sie lässt einfach nicht locker. Caroline Kiening von Gemüsebau Kiening in Karlsfeld hatte lange Zeit darauf hingearbeitet, auch in der Dachauer Region eine Marktschwärmerei einzurichten. Vergangenes Jahr, Mitte Dezember, war Premiere: Die erste Verteilung ging erfolgreich über die Bühne. Damals konnte sie schon 13 Erzeuger gewinnen, die ihre regionalen Lebensmittel in dieser Kombination aus Online-Shop und Bauernmarkt anboten.

Es funktioniert ganz einfach: Man wählt aus einem digitalen Katalog aus, bestellt und bezahlt online. In Kienings Marktschwärmerei kann man es dann mittwochs von 16 bis 18 Uhr abholen.

Inzwischen hat die Initiatorin 22 Händler, die bei dieser Plattform mitmachen. Ausführlich werden deren Produkte und Betriebe auf der Homepage beschrieben. Das ist zwar schön und gut so, bleibt aber distanziert. Deshalb hat Caroline Kiening jetzt den persönlichen Kontakt zwischen Herstellern und Käufern organisiert. Das funktionierte beim ersten Mal bestens: Es war ein Kommen und Gehen, Ratschen und Lachen, eben wie auf einem Bauernmarkt. Man lernte sich kennen, konnte Fragen beantworten, probieren oder Lob entgegennehmen: „Kompliment“, sagt eine Kundin, „Ihr Leberkäs ist wirklich super.“ Anna-Lena und Andreas Geisenhofer von der Metzgerei Geisendörfer in Vierkirchen freut es entsprechend. Sie sind von Anfang an dabei und schätzen an dem Konzept, dass sie „mehr Reichweite und mehr Kunden bekommen.“

Verschiedene leckere Käsesorten können die Kunden bei Anita Kiening von Kienings Milchtankstelle aus Markt Indersdorf probieren. Sie stellt vor, „was von unserer Milch alles hergestellt wird“. Ihr ist die Regionalität wichtig.

Putzige Laugenmäuschen präsentiert Nicole Schön von der Bäckerei und Konditorei Denk aus Dachau. Außerdem Mehl, mit dem man „Boarische Brezn soiba macha“ kann. Auch ihr Geschäft ist von Beginn an dabei.

Die Kräutergärtnerei BlattWerk aus Vierkirchen vertritt an diesem Tag Helga Mertl. Sie informiert über den Anbau, die Trockenanlage und die verschiedenen Produkte wie Tees und die Kräutersalze, die die Kunden auf kleinen Butterbrothappen probieren kann.

Caroline Kiening ist mit dem Start der ersten Begegnung zwischen Anbietern und Abholern zufrieden. Sie möchte daher das persönliche Treffen von Herstellern und Käufern am heutigen Mittwoch wiederholen. Dann können sich auch Neugierige, die noch nicht Marktschwärmer sind, Appetit holen.

ELFRIEDE PEIL