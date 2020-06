Eine junge Reiterin ist am Wochenende mit ihrem Pferd ausgeritten. Auf einem Feldweg in Karlsfeld ereignete sich dann ein schwerer Unfall.

Am Samstagnachmittag ist eine 19-jährige Münchnerin in Karlsfeld mit ihrem Pferd ausgeritten. Auf einem Feldweg, in der Nähe des Hadinger Weges, stieg die junge Frau ab. Das Pferd trat plötzlich aus und traf die Reiterin im Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Schwer verletzt musste sie mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen werden. dn