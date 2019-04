Wieder Feuer aufdem Ludl-Gelände

Auf dem Ludl-Gelände in Karlsfeld ist am Donnerstagnachmittag wieder ein Brand ausgebrochen. Die Ursache ist unklar. Erst vor wenigen Tagen hatte es dort lichterloh gebrannt.

Karlsfeld - Auf dem Ludl-Gelände in Karlsfeld ist gestern wieder ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 15 Uhr wurde die Karlsfelder Feuerwehr alarmiert. Wie Einsatzleiter Gerhard Nieder mitteilte, war Stroh aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Aufgrund der Trockenheit sei nicht auszuschließen, dass es zu einer Selbstentzündung gekommen ist, so Nieder. Die Feuerwehr rückten mit zwei Fahrzeugen und neun Mann an. Sie löschte das Feuer ab und zog das Stroh auseinander. Hier unterstützte ein Radlader des THW. Das Stroh befand sich unmittelbar neben den Überresten des am 15. April abgebrannten Stadels. tol