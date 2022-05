„Aufg’spuit werd“ zum Dritten

Beschwingt durch den Konzertabend: die Singgemeinschaft Karlsfeld unter Leitung von Wolfgang Kraemer. © Habschied

Ein Benefiz-Konzert für die Ukraine-Hilfe stieß bei den rund 90 Zuhörern im Bürgerhaus auf ungeteilten Beifall.

Das dritte „Aufg’spuit werd!“ in Karlsfeld

Karlsfeld – Im September 2020, am Ende des ersten Corona-Sommers, vermittelte das von der Singgemeinschaft Karlsfeld ins Leben gerufene Konzert mit dem Titel „Aufg’spuit werd!“ wieder einen Hauch von Normalität. Die Zuhörer trotzten den unvermeidlichen Corona-Auflagen und wurden mit fröhlichen Liedern der Singgemeinschaft der Blaskapelle und deren Klarinetten und Saxophon-Ensemble belohnt.

Im Jahr 2021 schloss sich auch das Akkordeon-Ensemble Karlsfeld dem musikalischen Reigen an. Jetzt wurde „Aufg’spuit werd!“ als Benefiz-Konzert für die Ukraine-Hilfe gegeben. Ein Konzept, das bei den rund 90 Zuhörern im Bürgerhaus auf ungeteilten Beifall traf.

Polka, Walzer, Marsch: Das sind die typischen Klänge der Pichlstoana Musi. © Habschied

Eva Zandovsky, die Abteilungsleiterin der Singgemeinschaft und Organisatorin dieses Konzerts, begrüßte die Zuhörer auch im Namen des Akkordeon-Ensembles und der Pichlstoana Musi.

Leiter Wolfgang Kraemer dirigierte die Singgemeinschaft Karlsfeld beschwingt durch das Konzert, die Sängerinnen und Sänger gaben einen Ausschnitt ihres großen Repertoires an deutschen und bairischen Liedern zum Besten. Kraemers setzte am Klavier zusätzlich musikalische Akzente. Sehr gelungen war auch der Ausflug ins internationale Volksliedgut mit zwei schwungvollen kroatischen Liedern, einem italienischen Beitrag und zu guter Letzt den berührenden „Irischen Segenswünschen“.

Das Akkordeon-Ensemble unter der Leitung von Birgit Großhans, das leider nur noch selten zu hören ist, wusste mit seinen ausgewählten Stücken zu begeistern. Besonders gefielen dem Publikum „Memory“, ein bekanntes Stück aus dem Musical „Cats“, und das Tanzstück „Black Bottom“ aus den 1920er Jahren, bei dem es vielen Zuschauern sichtlich in den Füßen zuckte.

Da zuckte es bei den Besuchern in den Füßen: das Akkordeon-Ensemble Karlsfeld. © Habschied

Den mitreißenden Bogen, beginnend und endend mit einer Polka, über Marsch und Walzer spannte die Pichlstoana Musi unter der Leitung von Gerald Grimme. Es gab wohl kaum jemanden im Saal, dem der Rhythmus nicht sofort ins Tanzbein ging. Die Pichlstoana Musi wird auch am 10. Juli beim Pfarrfest in St. Josef wieder für musikalischen Schwung sorgen.

Das nächste Konzert der Singgemeinschaft ist das Adventskonzert am Sonntag, 4. Dezember, in der Korneliuskirche. Die Singgemeinschaft probt jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr im Konferenzraum 2 im Bürgerhaus (Eingang über den Parkplatz). Jeden ersten Montag im Monat ist offener Abend für alle, die Lust aufs Singen haben; der nächste Termin ist am 4. Juli.

mm

