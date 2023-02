Ein Herz für Steine und andere Elemente: Norbert Röhrle stellt beim Kunstkreis Karlsfeld aus

Holz, Leinwand, Steine: Der Karlsfelder Künstler und Architekt Norbert Röhrle sieht in allem ein Motiv und lässt sich nicht auf einen bestimmten Stil festlegen.

Zum 80. Geburtstag des Architekten

Der Karlsfelder Architekt Norbert Röhrle stellt zu seinem 80. Geburtstag seine Kunstwerke beim Kunstkreis aus.

Karlsfeld – Die Liebe für Steine begleitet Norbert Röhrle schon seit seiner Kindheit. Röhrle kam 1942 im Zuge der sogenannten „Landverschickung“ als kleiner Bub zu einem Steinmetz und lernte dort den Umgang mit Steinen. Röhrles Großvater war Metallgießer, die Großmutter Schneiderin. Handwerkliche Fähigkeiten sind dem Karlsfelder also praktisch in die Wiege gelegt worden.

Als er 1962 in der Rotschwaige sein Haus baute, packte er auch da mit an. Als Architekt verfügt er über das notwendige Fachwissen. Da er aber auch gelernt hatte, anzupacken, konnte er auch handwerklich viel zum Hausbau beitragen. Den über 3000 Quadratmeter großen Garten gestaltete er ebenfalls selbst. Mit Trümmersteinen aus dem Zweiten Weltkrieg baute er sich einen Pizzaofen, eine Feuer- und Grillstelle und legte ein Atrium an.

Karlsfelder Norbert Röhrle stellt zum ersten Mal alleine aus

Dass Steine eine besondere Bedeutung für Norbert Röhrle haben, davon können sich Kunstinteressierte bei seiner Einzelausstellung überzeugen. Der Karlsfelder Architekt stellt anlässlich seines 80. Geburtstag in der Galerie Kunstwerkstatt in Karlsfeld seine Werke zum ersten Mal alleine aus.

Der Architekt lässt sich in keine Schublade stecken

Röhrle ist seit den 80er-Jahren beim Kunstkreis – solange beschäftigt er sich auch bereits mit Kunst. Während des Studiums widmete er sich Freihandzeichnungen. Von 1983 bis 1984 war er Schüler von Fred Zigldrum, erweiterte sein Können und malte mit Tusche, Acrylfarben, Wasserfarben, Ölkreide, Filzstiften und vielem mehr. Dabei blieb es aber nicht. Er erschuf Skulpturen aus Treibholz, Holzresten und entdeckte schließlich seine Leidenschaft für Steine wieder. Er sammelte bei jedem Urlaub – in Griechenland, Kanada, Italien oder auch an der Ostsee. Auch Steine aus der Umgebung lässt Röhrle nicht achtlos liegen. Der Karlsfelder Künstler lässt sich nicht einfach in eine Schublade stecken. Er ist vielseitig, materialunabhängig, wandlungsfähig und steckt voller Energie.

Die Ausstellung beim Kunstkreis

Die Vernissage findet am Freitag, 10. Februar, 19 Uhr, in der Galerie Kunstwerkstatt am Drosselanger 7 statt. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 19. Februar, und ist immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

