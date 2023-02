Baumfällungen am Würmkanal: Gemeinderat beklagt Lärm- und Lichtverschmutzung von Lkw-Parkplatz der MAN

Von: Verena Möckl

Am Würmkanal in Karlsfeld an der Grenze zu Feldmoching kommt es momentan zu Baumfällungen. (Symbolbild) © Carmen Jaspersen / dpa

Am Würmkanal in Karlsfeld an der Grenze zu Feldmoching werden momentan Baumfällarbeiten vorgenommen. Das stößt nicht bei allen Karlsfeldern auf Begeisterung.

Das Wasserwirtschaftsamt München betont in einer Pressemitteilung, dass die Entscheidung zur Fällung der Bäume nicht leichtfertig getroffen werde. „Jeder einzelne Baum wird sorgfältig auf Standsicherheit und Gefährdung überprüft, bevor eine Fällung veranlasst wird“, heißt es in dem Schreiben, das der Gemeinde Karlsfeld zugesendet wurde.

Auch an der Steinernen Brücke in Karlsfeld werden Bäume gefällt. „Leider kriegen wir damit einen freien Blick auf den wenig ansprechenden Lkw-Parkplatz der MAN und massiv Lärm- und vor allem Lichtemissionen der Flutlichtanlage“, beklagte der Karlsfelder CSU-Gemeinderat Bernd Wanka zuletzt auf in der Facebook-Gruppe „Infokreis Karlsfeld“.

„Es sollen zwar Ersatzpflanzungen geprüft werden“, so Wanka, „aber bis diese auch nur annähernd wieder einen Schutz bieten, vergehen viele Jahre“.

