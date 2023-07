Beim Gymnasium-Bau läuft alles planmäßig

Jeder einen Helm, bitte! Teilnehmer am Rundgang auf der Gymnasiums-Baustelle. Foto: peil © peil

Der Andrang war groß, aber die gelben Schutzhelme reichten aus für alle. 114 Interessierte hatten sich zum Rundgang auf der Baustelle des neuen Gymnasiums angemeldet, darunter auch viele Gemeinderatsmitglieder aus Karlsfeld und Kreistagsmitglieder aus dem Schulausschuss.

VON ELFRIEDE PEIL

Karlsfeld – Zu dem Termin waren vor allem die Anwohner gekommen. Die Teilnehmer wurden in Kleingruppen über das Areal geführt. Wie ist der Stand der Arbeiten? Was ist schon zu sehen? Wie ist der Zeitplan? Was kommt noch auf sie zu?

Im August vergangenen Jahres hatte eine Gruppe von Anwohnern Unterschriften gesammelt, wobei sie vor allem gegen den Lärm an der Ackerstraße protestierten (wir berichteten). Und weil ja alle in der Umgebung einer solchen Großbaustelle Lärm, Staub und Unruhe ertragen müssten, sagte Landrat Stefan Löwl: „Das tut uns auch leid. Aber danke für Ihr Verständnis. Es gibt leider keine Baustelle, auf der es leise und staubfrei ist. Aber der Großteil der lauten Arbeiten ist nun bald vorbei.“ Zusammenfassend meinte er: „Das gute Miteinander mit den Nachbarn und der Gemeinde Karlsfeld ist uns als Sachaufwandsträger sehr wichtig. Vielen Dank für das Verständnis und die Geduld, welche eine solche Maßnahme erfordert.“

Alles liefe nach Plan bei dem Projekt, dessen Bauherren der Landkreis Dachau sowie die Landeshauptstadt München sind – zeitlich und kostenmäßig: „Im Schuljahr 2025/2026 ziehen wir ein. Die Kosten werden eingehalten. Wir können ruhig schlafen“, so der Landrat.

92,3 Millionen Euro werden – Stand jetzt – für dieses fünfzügige Gymnasium mit vier Lernhäusern, einer Vierfach-Sporthalle sowie einer Tiefgarage mit 86 Parkplätzen investiert. Weitere 49 Parkplätze gibt es ebenerdig sowie 450 Fahrradstellplätze. 1350 Schüler sollen die Schule besuchen. Bereits im September 2025 ziehen die ersten vier Jahrgänge – und damit 20 Klassen – in das neue Gymnasium Karlsfeld (GMK) ein.

Der Rohbau ist bereits jetzt zu 70 Prozent abgeschlossen. Im Dezember soll er dann ganz fertig sein. Im August oder September wird die Fassade fertig gestellt. „Dann haben Sie das Schlimmste an Lärm hinter sich“, sagte Max Meixner, Geschäftsführer der für die Projektsteuerung zuständigen Firma Meixner und Partner aus Augsburg, zu den Zuhörern. Danach fänden die Arbeiten hauptsächlich im Inneren der Gebäude statt. „Es entsteht hier ein sehr hochwertiges, preisgekröntes Produkt. Sie können sich darauf freuen“, so Meixner weiter.

Von der Gruppe derer, die damals protestiert hatten, war augenscheinlich niemand zur Besichtigung gekommen. Marianne Schipp war seinerzeit die Initiatorin des Protestes. Sie sagt heute auf Nachfrage am Telefon: „Was soll’s bringen? Das ist jetzt gelaufen. Man muss es akzeptieren.“ Und sie glaubt auch: „Wir haben das Schlimmste wohl hinter uns.“