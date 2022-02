Beim Brettl in Karlsfeld ist man guter Dinge

Großer Erfolg 2018: Mit „Mord on Backstage“ spielte das TSV-Brettl schon einmal ein spannendes Stück aus der Feder von Claudia Gysel. © Archiv

„Das Brettl lebt wieder.“ Pascal Piroué, Spielleiter der Theatergruppe des TSV Eintracht Karlsfeld, wird lebendig, wenn er von den Plänen berichtet.

Das Stück ist eine Kriminalkomödie und heißt „Laras Plan“. Geschrieben hat es die Schweizer Theaterautorin Claudia Gysel. Von ihr haben die Karlsfelder schon 2018 „Mord on Backstage“ erfolgreich aufgeführt.

Diesmal geht es um einen sehr alten und sehr reichen Mann, der plötzlich frisch vermählt mit der sehr jungen Lara aus den Bahamas in seine Villa zurückkehrt und dort auf Schwester und Ex-Frau trifft, die verständlicherweise um ihr Millionenerbe bangen. Aber auch ein Privatsekretär, ein Notar, eine Köchin und diverse Hausangestellte sind mit der ehelichen Veränderung nicht ganz einverstanden – der Stoff, aus dem ein Krimi wird.

Drei männliche und fünf weibliche Rollen zu vergeben

Drei männliche und fünf weibliche Rollen waren zu vergeben und sind jetzt bestens besetzt. Der uralte Reiche ist zwar im wirklichen Leben erst so um die 50, aber das macht nichts: „Das kriegen wir mit Schminken schon hin“, sagt der erfahrene Spielleiter Piroué. Regie führt die ebenfalls erfahrene Brigitte Mank. Im März beginnen die Leseproben, ab April, so der ehrgeizige Plan, wollen sie in die Spielszenen einsteigen. Textsicherheit wäre bis dahin nicht schlecht, meint der Chef.

Dass wieder eine so aktive Gruppe zusammengekommen ist, freut Pascal Piroué. „Es hat uns ganz schön durcheinandergewirbelt die letzten Jahre“, sagt er. Zwar habe man im letzten November mit zwei Einaktern wieder kurzfristig spielen können. Aber die Krise 2019/2020 steckte allen noch in den Knochen. Die Abteilung stand kurz vor der Auflösung, viele Mitglieder hatten sich abgemeldet. Toni Cremers wurde zum 1. Januar 2021 als neuer Abteilungsleiter gewählt.

Im vergangenen Sommer gab es dann schon einige Interessierte, die dazukamen. Und jetzt sind es wieder zwei Neue, ein frisch Zugezogener, einer aus Allach. „Es sieht so aus, dass die Leute wieder raus wollen und sich einbringen wollen“, so Piroué. Er kann also für die nächste Saison sagen: „Das Brettl ist reloaded.“ Heißt so viel wie: neu geladen. Man darf gespannt sein auf diese geballte neue Ladung.

ep