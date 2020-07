Berittener Einsatz: Polizei sorgt mit Merlin, Benedikt, Karlo und Florestan für Sicherheit am Karlsfelder See

Die Reiterstaffel der Münchner Polizei war am Freitag auch in Karlsfeld unterwegs.

Reiterstaffel ist „umweltfreundlich und sympathisch“

Am Freitag Nachmittag haben vier Polizeibeamte der Reiterstaffel aus München mit ihren Pferden und zusätzlichen Einsatzkräften der Polizeiinspektion Dachau für Sicherheit am Erholungsgebiet Karlsfeld und der Neuen Mitte an der Wögerwiese gesorgt.